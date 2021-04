Mihai Iosif, mulțumit după remiza cu Mioveni. Cuvinte de laudă pentru un rapidist: „A dat totul pe teren”

Chiar dacă Rapidul a suferit un semi-eșec pe teren propriu în fața celor de la Mioveni (1-1) și a pierdut astfel două puncte ce s-ar putea dovedi extrem de importante în lupta pentru promovare, antrenorul Mihai Iosif s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi.

Ba chiar l-a lăudat pe Cătălin Hlistei, care a deschis scorul înaintea pauzei, cu un șut din întoarcere, după pasa excelentă a lui Raul Costin. În ciuda unei posibile poziții de offside reclamate de echipa lui Alexandru Pelici, arbitrul Florin Andrei a validat golul.

Giuleștenii acumulează astfel 43 de puncte și rămân pe poziția secundă, la un punct în fața adversarei din această etapă și trei în urma liderului FCU Craiova, care va evolua luni după-amiază, pe terenul Dunării Călărași.

Mihai Iosif l-a lăudat pe Cătălin Hlistei după remiza cu Mioveni

„Am condus ostilităţile tot meciul, am luat gol dintr-o jumătate de şut, în prima repriză am avut 4-5 ocazii mari, nu am dat gol, iar ocaziile se răzbună în fotbal.

Nu comentez arbitrajul, nu l-am comentat niciodată, nu o fac nici acum. Dacă s-ar opri acum campionatul, am fi promovaţi.

Hlistei a dat totul pe teren, asta înseamnă să joci la Rapid, dai totul până la epuizare indiferent ce eşti, antrenor, jucător, suporter. Totul până la capăt”, a declarat Mihai Iosif la finalul partidei de sâmbătă, 24 aprilie.

La rândul său, Alexandru Pelici, tehnicianul celor de la Mioveni, s-a arătat mulțumit de rezultatul meciului disputat la Mogoșoaia, mai ales că echipa sa rămâne cu șanse reale în lupta pentru un loc care să-i asigure promovarea directă în primul eșalon.

„Un meci trăit la intensitate maximă, în care Rapid a avut şansele în prima repriză să înscrie şi să mărească diferenţa, au avut mai multe situaţii, iar până la urmă au intrat în avantaj la pauză.

După pauză, am ieşit mai curajoși la atac şi am reuşit să egalăm. Una peste alta, este un rezultat echitabil, având în vedere a doua repriză. Este bine că plecăm neînvinşi de aici şi continuăm lupta. Rămânem în cărţi şi pentru locul 2”, a precizat Pelici.

