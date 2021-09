Mihai Iosif, nervos după Rapid – Voluntari 0-1: „Jocul a fost penibil! Unii rapidiști vor să murim!”

Elevii lui Mihai Iosif au recunoscut că echipa nu trece printr-un moment bun, mai ales după începutul minunat de sezon pe care giuleștenii l-au avut.

Jucătorii Rapidului consideră că trebuie să muncească mai mult și să fie mult mai concentrați la antrenamente și în timpul meciurilor, pentru a putea fi la un nivel bun și pentru a-și îndeplini obiectivele în primul sezon de la revenirea în Liga 1.

Mihai Iosif, nervos după înfrângerea Rapidului cu Voluntari

meciului dintre Rapid și FC Voluntari, mărturisind că se simte „vânat”, spunând că unii „rapidiști vor ca echipa să moară”:

„Am făcut cel mai slab meci din acest campionat, nu caut scuze, jocul a fost penibil. În primul rând, le-am spus jucătorilor că dacă ne uităm la orice repriză de până la meciul cu Craiova, vom vedea diferență mare de agresivitate, de dorință și de a pune în practică ce lucrăm la antrenament.

Nu trăim din amintiri, trebuie să ridicăm capul din pământ și să muncim mai mult. Trebuie să ne uităm fiecare în oglindă, inclusiv eu și să ne gândim ce putem face mai bine”.

„Nu sunt eu nici Guardiola sau Mourinho, dar a contat într-o oarecare măsură că au fost și etapele alea de suspendare. Unii așteaptă să murim, din păcate chiar rapidiști, dar una e una, alta e alta.

Eu cred că am demonstrat niște lucruri, dar mereu mai ai de învățat și de demonstrat, dar sper să ne regăsim. Dacă nu mai sunt dorit, nu e problemă, ne strângem mâna și gata, pun Rapidul mai presus de mine”, a mai spus Mihai Iosif la finalul meciului.

după înfrângerea din campionat cu FC Voluntari, iar giuleștenii sunt determinați să muncească mult mai mult pentru a remedia situația:

„Din păcate e a doua înfrângere la rând. Sunt sentimente de tristețe, e normal să se întâmple așa, să fie sentemente de tristețe după o înfrângere. Dacă ar fi jucat și cei care nu au putut, probabil arătam altfel.

Era important ca cei ce intră, să dea totul pe teren, dar nu am arătat bine cu toți. Ne lipsește atitudinea din primele etape. Chiar dacă am dominat, nu am avut ocazii, dar asta e viața, important e să ne revenim mental și să trecem peste înfrângeri.

Cum am fost împreună când eram la începutul campionatului, așa am trebuie să fim acum împreună când suntem la un moment dificil.

Cel mai important lucru care ne lipsește e atitudinea. Greșim pase decisive, care la acest nivel te costă și intrăm într-o stare de crispare și de neliniște”, a declarat Dragoș Grigore la finalul meciului.

„E păcat să ni se ia dreptul la muncă!”

„Antrenorul nu poate să ne dea indicații… e păcat să ni se ia dreptul la muncă, dar asta e viața, cei care iau aceste decizii știu mai bine.

Eu am venit la Rapid cu gândul de câștiga fiecare meci. Presiune este pentru că jucăm la Rapid, chiar dacă e o echipă nou-promovată.

Sepsi e o echipă bună a campionatului și trebuie să ne revenim, avem puterea de a ne reveni”, a mai spus

„Ne-ar ajuta mult dacă ni s-ar da indicații în timpul meciului, pentru că asta e treaba antrenorului. E foarte puțin să obținem un singur punct în patru etape.

La Rapid e presiune mereu, din păcate nu am reușit să îi facem pe fani fericiți, sperăm să îi facem bucuroși după meciul cu Sepsi”, a spus la finalul meciului Cătălin Hlistei.

„De ce ne-a fost frică, n-am scăpat. Știam că victoriile aduc victorii, dar când pornim spirala negativă nu se mai oprește. Trebuie să ne trezim, să revenim cu picioarele pe pământ, pentru că ne așteaptă un meci greu la Sfântu Gheroghe.

Poate am fost și puțin infatuați după primele meciuri. Două zile dacă mai jucam cu FC Voluntari nu dădeam gol. Ne-a lipsit acea agresivitate pozitivă”, a spus și Daniel Niculae, președintele Rapidului, la TV

În urma înfrângerii, Rapid cade pe locul 4, fiind întrecută chiar de către FC Voluntari, care urcă până pe locul 3, cu 18 puncte în primele 10 etape.