Mihai Iosif, nervos pe jucători după Dunărea Călărași – Rapid 3-2. Nici reporterul n-a scăpat: „Am intrat prost!”

Mihai Iosif a fost nervos la finalul partidei dintre Rapid și Dunărea Călărași, scor 2-3, tehnicianul giuleștenilor acucându-și jucătorii pentru că au intrat pe teren prea relaxați.

Antrenorul „alb-vișiniilor” le atrage atenția jucătorilor că lupta pentru promovarea nu e încheiată și că trebuie să fie mult mai concentrați pentru următoarele jocuri.

Mihai Iosif speră să obțină trei victorii din tot atâtea posibile, iar Rapidul să revină în prima ligă a României, fără să aibă emoțiile unui baraj cu o formație din Liga 1.

Mihai Iosif, nervos pe jucători și pe reporter după Dunărea Călărași – Rapid 3-2

Mihai Iosif a fost nervos la finalul partidei dintre Dunărea Călărași și Rapid, certându-și jucătorii: „Câștigăm și pierdem împreună! Cred că am avut 7-8 ocazii. Le-am spus că întotdeauna omul rănit dă totul, așa am trăit și eu și așa a făcut și Călărași.

Mă abțin în privința arbitrajului, pentru că trebuie să vorbească doar conducerea clubului, eu nu am comentat niciodată. Am spus că e o luptă strânsă, toate cele șase echipe sunt bune”.

Nici reporterul nu a scăpat de furia lui Mihai Iosif.

Reporter – Ce se întâmplă, a părut că v-ați retras neașteptat!

Mihai Iosif – Probabil ați văzut alt meci, nu ne-am retras deloc. Am luat golurile pe contra atac, din câte îmi aduc eu aminte.

Reporter – Așa a părut, că v-ați retras!

Mihai Iosif – Vi s-a părut prost, cu scuzele de rigoare, dar golurile luate de noi au fost pe contra atac, în primele 5 minute ale reprizei.

Reporter – Defensiva a părut din nou să aibă probleme…

Mihai Iosif – Posibil e primul meci al nostru pe care îl vedeți… Am luat trei goluri, dar echipa asta nu a luat trei goluri niciodată de când am venit eu aici. Am intrat prost la pauză, dar nu mai spuneți lucruri care nu sunt adevărate.

„În 2015, promovam cu două felii de salam!”

Mihai Iosif a continuat și a spus că elevii săi au valoarea necesară pentru a promova, doar că trebuie să aibă și un psihic tare pentru următoarele partide:

„Le-am spus înainte jucătorilor că omul rănit, sufletește, material, dă totul. Asta au făcut cei de la Dunărea și ne-au învins. Mă abțin să comentez arbitrajul. Dacă e să vorbească cineva, să vorbească oamenii din conducere.

Când v-am spus că e o luptă strânsă, am fost luat în râs! Ați văzut, Craiova a pierdut, Mioveni a egalat în ultimul minut. Noi am intrat prost de la pauză, asta este!”

„Trebuie să aibă o mentalitate bună, sunt jucători buni. Noi am promovat în 2015 cu două felii de salam, am jucat cu inima atunci și am reușit. Am pierdut cu toții, nu X sau Y. În 2015, când am promovat, stăteam doi oameni la o felie de salam. Așa trebuie să fim și acum. În momentele grele se văd adevăratele caractere”, a mai spus Mihai Iosif la finalul partidei.