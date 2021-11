Mihai Iosif nu se sperie de criticile fanilor rapidiști: „E sport național în România!”

Giuleștenii au obținut doar o remiză la capătul unui meci în care au avut multe ocazii, deși finalul partidei le-a aparținut oltenilor.

În urma remizei, Rapid o egalează pe UTA la puncte în clasament și trece peste arădeni, datorită golaverajului mai bun, ocupând locul 6, loc de play-off.

Mihai Iosif nu se sperie de criticile fanilor rapidiști

despre meci, recunoscând că este mulțumit doar de jocul arătat de echipa sa, nu și de scorul obținut împotriva oltenilor. Totodată, tehnicianul a spus că nu se sperie de criticile fanilor la adresa lui după înfrângerea cu Poli Timișoara din Cupa României:

ADVERTISEMENT

„Am făcut un meci bun spre foarte bun și dacă veneam cu o echipă de cartier ne făceam ocazii. Criticile vin în necunoștință de cauză, care e un sport național în România.

A lipsit golul, sunt mulțumit pentru joc, dar pentru scor nu sunt. Oriunde jucăm, parcă suntem peste tot acasă, dar parcă suntem nicăieri, n-avem casa noastră. E o supărare accentuată, suntem foarte supărați, dar a fost un meci pe care l-am pierdut, asta este”.

ADVERTISEMENT

„Am văzut rezumatul, am dominat și atunci și asta a fost, am pierdut pe teren. Cu toții avem derby-uri și suntem favoriți, dar nu vreau să devină clișeu, eu am putut să folosesc primul 11 abia la primul joc cu Chindia.

Vom trata cu siguranță meciul cu Clinceni cu maximă atenție, ei chiar dacă au mai puține puncte, sunt o echipă periculoasă. Astăzi, din păcate, le-am și zis că trebuie să fim toți pentru unul și unul pentru toți.

ADVERTISEMENT

Pentru a reuși, la Rapid trebuie unitate”, a mai spus Mihai Iosif, antrenorul Rapidului, la finalul meciului cu FC U Craiova.

după remiza cu FC U Craiova, scor 0-0, fiind de părere că doar ghinionul și portarul Mogoșanu au făcut ca scorul să nu se modifice:

ADVERTISEMENT

„A fost un meci frumos, păcat că stadionul a fost gol. Sunt supărat, când nu reușim să câștigăm, sunt supărat. Meritam victoria, ne rămâne să câștigăm următorul meci. Trecem peste subiectul ăsta, nu contează.

Nu se aștepta nimeni, dar noi pierdem puncte cu echipele cu care nu trebuie să pierdem puncte, nu spun că sunt echipe slabe, dar sunt echipe accesibile”.

ADVERTISEMENT

„Tot timpul a fost derby, trecem printr-o perioadă mai grea, trebuie să așteptăm să treacă perioada asta, e mai importantă viața unui om decât un meci de fotbal.

Dacă avem de discutat cu fanii sau cu cineva, discutăm între noi, nu ne spălăm rufele în public. Dacă reușim să intrăm în play-off, e o mare realizare”, a spus la finalul meciului.

„Am jucat bine, dar ne-a lipsit golul!”

la finalul meciului și a recunoscut că îi pare rău pentru o ratare mare pe care a avut-o în meci, spunând că și-ar fi dorit enorm să marcheze pentru echipa sa:

„La meciul cu Timișoara eram anunțat titular, dar din păcate am avut o infecție la măsea și am fost nevoit să o scot neapărat. Mă bucur că am revenit acasă, cred că echipa stă bine în poziția din clasament, din păcate am ieșit din Cupa României.

Sperăm să câștigăm cât mai multe puncte și să intrăm în play-off. Cred că echipa noastră a făcut un meci bun, am jucat și în a doua repriză bine, dar ne-a lipsit golul.

Am avut și eu o ocazie, dar, din păcate, am șutat foarte slab, am preferat o execuție rapidă, dar am dat pe lângă poartă”.

„Noi jucăm să câștigăm la fiecare meci, dar nu jucăm singuri, noi vrem să dăm totul pe teren ca să câștigăm și chiar dacă obiectivul nostru e evitarea retrogradării, ne putem gândi la play-off.

Noi ni-l dorim lângă noi pe Mihai Iosif, dacă ne spunea cineva înainte de campionat, că vom fi atât de sus în clasament, nu credea nimeni”, a spus și Alex Ioniță la finalul duelului.