Mihai Iosif, despre parcursul Rapidului în 2021. ”Sută la sută a fost mâna Lui. Cred mult în Dumnezeu”

Rapid București încheie anul ”pe plus”. Nici cei mai optimiști dintre suporteri și oficiali nu-și imaginau, probabil, că echipa lor de suflet va fi una dintre candidatele la play-off în primul an de la revenirea în Liga 1.

Giuleștenii au mizat de ”necunoscutul” antrenor Mihai Iosif și le-a ieșit. Carismaticul tehnician a reușit să se impună într-un vestiar greu și să obțină rezultate peste așteptări.

Mihai Iosif: ”Sunt mulțumit, dar vreau să performez și mai mult”

Oficialii Rapidului au riscat atunci când au decis să meargă pe mâna lui Mihai Iosif, în primăvară, după ce Nicolae Grigore a demisionat din cauza rezultatelor oscilante și pentru că obiectivul echipei era periclitat.

dacă Rapidul ar fi ratat accederea în faza play-off a eșalonului secund.

Iosif și-a asumat la rândul lui riscul de a intra definitiv în galeria celor mai iubiți rapidiști și a ales cartea câștigătoare. Promovarea în Casa Pariurilor Liga 1 a fost doar preambulul unui sezon de toamnă de vis.

”Am reușit să fac echipă frumoasă la Rapid pentru că suntem o familie. Eu sunt corect față de toată lumea. Am și greșeli, însă pot să vorbesc cu oricine. E normal să fie și nemulțumiți, dar mereu am argumente pentru fiecare.

Profesional, ăsta e cel mai bun din viața mea. Personal, totul s-a legat de fotbal. Sunt fericit cu ce am obținut. Sunt mulțumit cu tot ce-am realizat, însă vreau să performez și mai mult și să-mi corectez lacunele. Îmi doresc să fiu din ce în ce mai profesionist și mai stăpân pe situație”, a povestit Mihai Iosif, pentru .

Antrenorul Rapidului nu are vreo formulă magică, dar are multă credință

Tehnicianul giuleștenilor spune că rezultatele echipei sunt rodul muncii și nicidecum nu pune succesul pe întâmplare. Mai mult, ”poetul” de pe banca Rapidului este convins că credința a avut un rol important în ascensiunea echipei.

”Nu am fost magician, doar am făcut și eu câteva lucruri bune. Eu sunt om credincios, cred tare mult în Dumnezeu. Cred că anul ăsta am primit ajutor de la Dumnezeu. Mult, mult de tot! Sută la sută este mâna lui Dumnezeu în realizările mele.

Și mai cred un lucru. Că părinții mei de acolo, de Sus, m-au ajutat în fiecare zi și în fiecare moment al vieții mele. Mama s-a stins acum un an și jumătate, iar tata a murit de șase ani. Dumnezeu să-i ierte!”, a explicat Iosif.

Care a fost cel mai greu moment al anului și ce așteaptă de Sărbători

În momentul în care a preluat banca Rapidului Mihai Iosif era considerat doar o soluție interimară. Un club cu tradiția și suporterii Rapidului avea nevoie de un nume important pe bancă și, nu în ultimul rând cu pedegree vișiniu.

În lipsă de soluții, șefii din Giulești au mers pe mâna lui, dar . Cel mai greu moment l-a rememorat chiar Mihai Iosif.

”Cred că cel mai important a fost unul din Liga a 2-a, cu Metaloglobus. Acolo era să mor, am trăit la o intensitate maximă fiecare secundă. De meciul ăla depindea viitorul Rapidului, soarta noastră”, spune antrenorul.

Promovarea în primul eșalon a adus, cum era firesc, un entuziasm uriaș în rândul suflării feroviarilor bucureșteni. După primele etape Rapid era, fie și interimar, lider în Casa Pariurilor Liga 1.

Media de vârstă crescută a jucătorilor avea să-și spună cuvântul în ultimele evoluții și Mihai Iosif știe că e nevoie de întăriri. Asta este, de altfel, cea mai mare dorință a lui de Sărbători, să primească jucători.

”Trei, patru, cinci. Ne trebuie sânge proaspăt pentru a întări lotul. Să avem soluții. Pe noi accidentările și suspendările ne-au măcinat și, din păcate, nu am avut soluții. O să am discuții cu cei din conducere și sper să alegem ce e mai bun pentru Rapid”, spune Mihai Iosif.