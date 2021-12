Mihai Iosif, în extaz după Rapid – FC Argeș 2-0: „Jucătorii au dat dovadă de mare caracter!”

Antrenorul giuleștenilor se bucură pentru victoria clară obținută de elevii săi și consideră că și fanii au avut un aport important pentru moralul echipei.

Mihai Iosif își dorește să obțină maximum de puncte în următoarele două partide din campionat, pentru ca giuleștenii să aibă o pauză liniștită de iarnă.

Mihai Iosif, în extaz după Rapid – FC Argeș 2-0

după victoria Rapidului în duelul cu FC Argeș, scor 2-0, lăudându-și jucătorii, dar și fanii: „A făcut entorsă și Stahl, să vedem cum o fi.

ADVERTISEMENT

A fost o perioadă în care nu am câștigat, dar să nu uităm că am avut și șapte meciuri fără înfrângere. Am avut un meci cu o echipă valoric egală cu noi și mă bucur că am câștigat.

Am dat dovadă de pragmatism și le dedic suporterilor victorie, pentru că ei ne-au purtat spre victorie. Ăștia am fost, cu ăștia am jucat.

ADVERTISEMENT

Îmi felicit jucătorii, au dat dovadă de mare caracter și au demonstrat că merită să îmbrace tricoul Rapidului. Stahl a simțit o durere, nu știu exact ce are, dar e bine că măcar putem încropi o echipă și pentru meciul următor.

Noi vrem să jucăm sus mereu, poate intră în subconștientul cuiva că la 2-0 am vrut să ne apărăm, dar eu vreau mereu să jucăm în atac. Poate am dat dovadă de mult pragmatism în seara asta.

ADVERTISEMENT

Dacă în viață îți dorești lucruri mărețe, atunci le vei și obține. Avem mult de luptat pentru play-off”, a mai spus Mihai Iosif la finalul confruntării.

Mihai Iosif vrea un meci bun contra FCSB-ului

Mihai Iosif a vorbit și despre urmează să îl dispute împotriva FCSB-ului și își dorește o nouă partidă bună cu vicecampioana României, cum s-a întâmplat și în tur, când giuleștenii au câștigat, scor 1-0.

ADVERTISEMENT

„Pentru minte toate meciurile sunt importante, urmează un meci de tradiție, pe care îl vom aborda cât se poate de bine.

Fotbalul e făcut pentru oameni, oamenii vin să cânte, să își manifeste frustrări, dar e o bucurie, ei se bucură de spectacolul din teren.

ADVERTISEMENT

Nu știu dacă asta e echipa cu care vom juca împotriva FCSB-ului, dar cam ăsta e lotul.”, a mai spus Mihai Iosif la finalul meciului.