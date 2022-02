Mihai Iosif, în pericol sa fie demis după FC Voluntari – Rapid 0-0: „Viața nu se termină cu mine aici!”

Și Mihai Iosif a comentat prestația elevilor săi și este de părere că meciul contra ilfovenilor a fost unul echilibrat, dar nu le poate reproșa nimic elevilor săi.

Rapid încă nu a reușit să câștige vreun meci în 2022 în Casa Pariurilor Liga 1, și se află momentan în afara locurilor de play-off, în timp ce FC Voluntari continuă să adune puncte pentru accederea în play-off.

Rapidiștii, dezamăgiți după remiza cu FC Voluntari 0-0

duelul cu FC Voluntari și s-a plâns de starea gazonului, însă nu își face griji că ar putea fi schimbat, fiind conștient că în viața unui antrenor vine și momentul despărțirii

„Terenul a fost foarte, foarte prost. Nu au ieșit schimbările, nu îmi reproșez, pentru că pur și simplu nu au ieșit. Am spus, e vorba de inspirație, cum am fost inspirat cu UTA, dar asta a fost.

Avem numai egaluri, zici că jucăm în anii 90 în campionatul Italiei. Avem șanse reale, atât timp cât există vom da totul pe teren.

Sunt aici, sunt în obiectivul clubului, nu am câștigat, dar nici nu am pierdut. Eu fac tot ceea ce pot și cu siguranță eu și colegii mei cred că am făcut lucruri mărețe la Rapid.

Gândiți-vă că suntem și o nou-promovată și ne-am descurcat bine. Datoria lor e să joace, eu să antrenez și alții să vorbească. Viața nu se termină cu mine la Rapid și nu a început cu mine la Rapid”.

Jucătorii Rapidului și Mihai Iosif au recunoscut că sunt dezamăgiți pentru că nu au reușit să se impună în deplasarea , dar tehnicianul giuleștenilor nu le reproșează nimic elevilor săi.

„Cred că am avut un meci foarte dificili, dacă ne uităm la ocaziile lor din a doua repriză, cred că a fost un rezultat echitabil. Ne pare rău că nu am câștigat și că ne îndepărtăm de obiectivul pus în vestiar.

Cu acest punct, cred că ei sunt matematic în play-off, nu cred că mai pot pierde locul. Sperăm să oprim seria noastră începând cu meciul cu Sepsi și să vedem ce va fi la final.

Nu e presiune, e presiunea pusă de noi, la începutul campionatului obiectivul era să ne salvăm de la retrogradare, iar acum e să intrăm în play-off, ceea ce cred că se va întâmpla.

Sperăm să câștigăm cât mai multe etape!”, a spus Horațiu Moldovan.

„Terenul a fost execrabil!”

o reacție dură la adresa conducătorilor lui FC Voluntari, din cauza gazonului și din cauza prețurilor biletelor pentru fanii rapidiști:

„Nu știu cum s-a văzut la televizor, dar la felul în care se prezintă gazonul și în felul în care a fost vremea, am jucat bine.

E execrabil terenul pe care am jucat azi, o bătaie de joc, noi facem tot ce ține de noi pentru a demonstra că putem reprezenta Rapid București”.

„Am avut o primă repriză foarte bună, în a doua repriză s-a echilibrat jocul, au avut și ei o ocazie. Sunt dezamăgit, pentru că meritam să obținem o victorie în seara asta.

Încercăm să nu mai repetăm greșelile, sunt discuții, încercăm să strângem rândurile și să arătăm mai mult. Vom lupta până la capăt.

Am înțeles că prețul unui bilet a fost de 100 de lei, ceea ce nu e normal să se întâmple… după ne mirăm de ce nu mai vine lumea la stadion”, a mai spus și Dragoș Grigore.