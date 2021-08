Mihai Iosif scrie istorie cu Rapid! Ce record a stabilit după victoria din derby-ul cu FCSB

Rapid trăieşte momente de poveste în startul sezonului 2021-2022, primul în Liga 1 după şase ani de surghiun în ligile inferioare. Giuleştenii au ajuns la cinci meciuri consecutive fără înfrângere, iar a adus bucurie fără margini în rândul suporterilor.

Chiar dacă nu are o experienţă bogată ca antrenor, Mihai Iosif a reuşit să scrie istorie cu Rapid. După victoria cu FCSB, giuleştenii au devenit prima echipa care nu primeşte gol în primele 5 etape din startul unui sezon.

Nicio altă formaţie nu mai reuşise această performanţă din sezonul 1932-1933, primul campionat propriu-zis din România, şi până în prezent. Rapid a reuşit să stabilească recordul cu patru victorii şi o remiză, astfel că a ajuns la 450 de minute fără gol primit în Liga 1.

Cum Horaţiu Moldovan a fost integralist în toate cele cinci meciuri din startul sezonului, portarul de 23 de ani devine primul care nu ia gol în primele 450 de minute ale unui sezon de Liga 1.

Cum a ajuns Rapid la performanţa de cinci meciuri la rând fără gol primit

Promovaţi în această vară în Liga 1, giuleştenii au pornit o campanie furibundă de transferuri, iar unul dintre obiective a fost să-şi pună la punct defensiva. Rapid şi-a adus un cuplu de fundaşi centrali cu experienţă internaţională, după ce i-a transferat pe Cristi Săpunaru şi pe Dragoş Grigore.

În benzi, Rapidul i-a adus pe Claudiu Belu-Iordache şi Junior Morais, iar toate aceste transferuri nu i-au costat niciun euro pe giuleşteni. Mai mult decât atât, Alexandru Dandea şi-a făcut perfect treaba atunci când l-a înlocuit pe Dragoş Grigore în meciurile cu Farul Constanţa şi FC Argeş.

Cum a arătat linia defensivă a Rapidului în cele cinci meciuri

Rapid – Chindia 1-0: Belu, Săpunaru, D. Grigore, Morais

CS Mioveni – Rapid 0-2: Belu, Săpunaru, D. Grigore, Morais. Dragoş Grigore a deschis scorul împotriva argeşenilor în minutul 42.

Rapid – Farul 0-0: Belu, Săpunaru, Dandea, Morais

FC Argeş – Rapid 0-1: Belu, Săpunaru, Dandea, Morais, Crepulja

Rapid – FCSB 1-0: Belu, Săpunaru, D. Grigore, Morais

Defenisvă cu experienţă şi vârstă înaintată

Cu excepţia lui Dragoş Grigore, accdeintat în meciurile cu Farul şi FC Argeş, ceilalţi trei jucători din defensivă au fost integralişti în toate cele cinci etape din startul sezonului. Din linia de patru, folosită şi în derby-ul cu FCSB, Claudiu Belu-Iordache este cel mai tânăr, la 27 de ani.

Restul sunt trecuţi bine de 30 de ani, iar fanii giuleştenilor se tem că nu ar putea duce greul până la finalul sezonului, în ritmul actual. Junior Morais şi Dragoş Grigore au ambii câte 34 de ani, în timp ce Cristi Săpunaru, căpitanul Rapidului, a ajuns la 37 de ani.

“Am închis culoarele, nu cred că au avut vreo ocazie clară. Am avut o tactică și ne-a ieșit, doar nu jucăm în curtea școlii. Eu respect toți adversarii și am tratat meciul așa cum am considerat de cuviință ca să-l câștigăm. Nu a fost ușor, FCSB are o echipă cu jucători extraordinari, dar ne-am impus pentru că am știut cum să abordăm meciul”, .

Cinci echipe au fost aproape de un start de sezon perfect în defensivă din 2001 şi până în prezent

În ultimii 20 de ani, cinci echipe au fost aproape să realizeze un start de sezon perfect în defensivă. CFR Cluj, Poli Iaşi, FCSB, Dinamo şi Poli Timişoara sunt formaţiile care au primit un singur gol în primele cinci meciuri din campionat în perioada 2001-2021.

