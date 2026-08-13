Mihai la pătrat! Bobonete, noul acționar al Universității Craiova, alături de Rotaru! Exclusiv

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Mihai Rotaru a reușit să coopteze un nou investitor în acționariatul de la Universitatea Craiova. FANATIK a aflat că este vorba despre cunoscutul actor Mihai Bobonete, un fan declarat al echipei din Bănie. Astfel, el devine parte din structura financiară complexă de la clubul de pe „Ion Oblemenco”, din care deja de ceva timp fac parte mai mulți oameni de afaceri.

Mihai Bobonete, noul acționar de la Universitatea Craiova, alături de Mihai Rotaru

Actele în acest sens au fost parafate în cursul zilei de joi, cu doar câteva ore deci înainte de meciul pe care formația antrenată de Filipe Coelho îl joacă pe teren propriu , manșa secundă a turului trei preliminar din Europa League. De altfel, Mihai Bobonete este prezent pe stadion pentru această partidă. Astfel, el își face „debutul” la Craiova din noua postură.

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Anunțul făcut recent de Mihai Rotaru despre noii acționari de la Universitatea Craiova

În ultimul timp, Mihai Rotaru s-a preocupat intens să atragă alături de el noi acționari la Universitatea Craiova. Astfel s-a ajuns ca în prezent la clubul din Bănie să existe chiar peste 10 astfel de parteneri financiari. În plus, la finalul sezonului trecut, , Rotaru a anunțat că are de gând să mai coopteze câteva persoane, chestiune care iată că acum începe să se întâmple:

„Sunt persoane low-profile, preferă să nu se vorbească. Sunt cu sufletul alături de Universitatea Craiova și atunci vrem să o lăsăm așa. Trebuie să fac recensământul săptămâna viitoare, pesemne că o să apară unii noi și atunci ne vom updata. Cred că suntem 11 sau 12 acționari în momentul ăsta, dar chiar nu am stat să ne numărăm între noi. (n.r. Câți acționari ar urma să mai vină) Doi, trei, patru, cinci, unul, e greu de spus pentru că pot să spun că nu ne interesează doar banii unui acționar.

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Ne interesează să fie pe tipologia grupului nostru. Oameni care au decență, oameni care iubesc Universitatea, oameni care vor ca Știința să fie mare. Și atunci suntem destul de selectivi aici. Fără discuție, noi avem un grup frumos. Nu vreți să știți ce se întâmplă după ce avem un rezultat negativ, sunt certuri pe grup. Dar am stabilit ca de acum încolo timp de 36 de ore, dacă avem un rezultat negativ, nu vorbim între noi. Și am mai stabilit, ca o glumă, că dacă totuși vorbim, unul dintre acționari va avea întotdeauna dreptate”.