Doliu în sportul românesc. A murit Mihai Leu

Doliu în sportul românesc. a încetat din viață la vârsta de 56 de ani. Fostul pugilist s-a luptat, în ultimii ani, cu boli grave, însă, din nefericire, organismul său a cedat.

Mihai Leu a murit, Anunțul oficial al familiei

Anunțul a fost făcut de apropiați, pe contul oficial de Facebook al sportivului iar medicii nu au reușit să îl stabilizeze.

„Cu profundă durere, anunțăm trecerea în neființă a lui Mihai, în această seară. Un adevărat campion, atât în ringul de box, cât și pe circuitele de motorsport, Mihai a fost mult mai mult decât un sportiv excepțional – a fost un simbol de voință, curaj și pasiune.

Pentru fani, Mihai a fost și va rămâne un model. Un om care a inspirat prin fiecare luptă, prin fiecare cursă și prin demnitatea cu care și-a trăit viața. Pentru noi, pentru familie, un prieten, un soț și un tată minunat.

Moștenirea lui merge mai departe prin toți cei care l-am iubit, l-am susținut și am fost martori la parcursul său unic.

Nu te vom uita niciodată.”, se arată în mesajul postat pe Facebook.

Ce a cauzat moartea lui Mihai Leu. Detalii medicale și ultimele clipe de viață

De mai bine de un deceniu, Mihai Leu a dus o luptă grea cu cancerul – o bătălie pe care a reușit, la un moment dat, să o câștige, dar din păcate nu definitiv. În ultimele luni, boala a recidivat, iar problemele medicale s-au agravat semnificativ.

Fostul campion a ajuns pentru prima dată în acest an la spital la începutul lunii mai, reușind să treacă din nou peste suferințele cumplite. A fost externat după câteva zile și, pentru o perioadă, părea că starea sa medicală se îmbunătățește.

Din păcate, speranțele au fost spulberate la finalul lunii iunie, când Mihai Leu a ajuns din nou, în stare critică, pe mâna medicilor. A fost internat la terapie intensivă, la Spitalul Fundeni, însă, din nefericire, cadrele medicale nu au mai reușit să îi stabilizeze starea. Cancerul de colon ajunsese într-o fază avansată și organismul său a cedat.

Mihai Leu, o viață dedicată performanței și curajului

Mihai Leu a fost întruchiparea spiritului de luptător, un om care și-a dedicat întreaga viață performanței și care a refuzat să renunțe, indiferent de obstacole. Campion mondial la box profesionist și ulterior campion național la raliuri, Leu a reușit să scrie istorie în două sporturi diferite – un fapt rar și remarcabil, chiar și la nivel internațional. A fost un pionier al curajului, un sportiv care a inspirat o întreagă generație prin dăruirea, ambiția și eleganța sa în ring și pe circuit.

Dar poate cea mai grea luptă a fost cea din afara competițiilor, cu o boală nemiloasă, pe care a înfruntat-o cu aceeași demnitate care l-a definit toată viața. Marele campion nu a cerut vreodată milă, ci s-a luptat pentru viață.

De la ringul de box la cursele de raliu

Mihai Leu și-a început cariera sportivă în boxul amator. A fost multiplu campion național la juniori și seniori, remarcându-se rapid prin stilul său tehnic și agresiv. A reprezentat România în competiții internaționale, unde a obținut rezultate notabile și a atras atenția specialiștilor. În 1993, a decis să treacă la profesioniști, stabilindu-se în Germania.

În boxul profesionist a cunoscut gloria. A bifat 28 de meciuri și le-a câștigat pe toate, fără nicio înfrângere. În 1997, a devenit campion mondial WBO la categoria semimijlocie, după ce l-a învins pe Santiago Samaniego. A fost primul român care a cucerit un titlu mondial la profesioniști. Din păcate, o accidentare gravă l-a obligat să se retragă din box la doar 29 de ani.

Accidentările nu l-au făcut pe Mihai Leu să renunțe la sport

Nu a renunțat însă la marea sa iubire, sportul. Și-a canalizat energia spre motorsport. A participat în Campionatul Național de Raliuri, devenind campion absolut în 2003. A pilotat cu aceeași determinare cu care a luptat în ring.

După retragere, a rămas activ în sport. A condus echipe, a promovat motorsportul românesc și a fost implicat în diverse proiecte. A demonstrat că pasiunea pentru performanță nu ține cont de disciplina aleasă, ci doar de pasiune.

„A fost o perioadă urâtă… peste care am trecut, însă, cu multă încredere. Asta m-a ajutat. Pot să spun că a fost și o parte frumoasă, pentru că mi-am făcut mulți prieteni, care au fost alături de mine în permanență. A fost un șoc când am primit vestea. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să merg acasă, să vorbesc cu Anna, soția mea. Împreună am zis că vom trece peste toaste astea. A fost o perioadă grea, dar ne-a unit și întărit mult”, spunea Mihai Leu

Cariera lui Mihai Leu, în cifre și momente memorabile