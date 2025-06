Mihai Leu, internat în stare gravă la Terapie Intensivă: ”Era în comă indusă. A avut o hemoragie”

, starea de sănătate a lui Mihai Leu s-a înrăutățit și acest a fost dus de urgență la Terapie Intensivă. Sportivul, care a fost depistat în urmă cu 10 ani cu cancer la colon, are probleme foarte grave.

Internare de urgență la Terapie Intensivă pentru Mihai Leu

Situația lui Mihai Leu este iarăși una foarte gravă, iar marele campion de box și raliuri, în vârstă de 54 de ani, a fost internat, din nou, la Secția de Terapie Intensivă a Institutului Clinic Fundeni.

Profesorul doctor Irinel Popescu, cel care îl are în grijă pe Leu, a declarat pentru că starea acestuia este foarte gravă. Medicul a transmis că sportivul este monitorizat în permanență.

Fostul fotbalist Ioan Andone, bun prieten cu Mihai Leu, a dezvăluit faptul că acesta a fost adus de urgență de la Hunedoara, a fost plasat în comă indusă și a fost operat de urgență după ce a suferit o hemoragie.

”Eu am vorbit alaltăieri seară cu el, când îl aduceau de la Hunedoara. Știu că ieri dimineața era în comă indusă, adică ei l-au băgat pentru a-l opera. A avut o hemoragie. Asta am vorbit eu cu el, de două ori. Acum nu știu ce să vă zic, nu am mai vorbit cu nimeni. L-au adus la Fundeni”, a declarat Andone, pentru .

Mihai Leu era cu gândul la revenirea în sport

Luna trecută, după ce a trecut cu bine de o perioadă dificilă și a fost externat, Mihai Leu a transmis un și a anunțat că își dorește să se întoarcă în lumea sporturilor cu motor.

”Sunt acasă. După o perioadă grea, mă bucur din suflet să vă spun că m-am externat și sunt din nou alături de cei dragi. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje, gânduri bune și încurajări.

Le-am simțit pe toate și m-au ajutat enorm. Un gând special și recunoscător se îndreaptă către echipa de medici condusă de domnul profesor Irinel Popescu, mi-a fost alături pas cu pas. Le mulțumesc pentru profesionalism, grijă și empatie.

Recuperarea continuă, dar gândul meu e deja la cursele de super rally. Abia aștept să fiu din nou la volan, acolo unde mă simt cel mai bine. Ne revedem curând!”, a scris Leu pe rețelele de socializare.