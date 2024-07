Mihai Leu, prima cursă din 2024 după problemele de sănătate. Marele campion, în vizită la Corvinul Hunedoara. Foto

Sportivul în vârstă de 55 de ani a fost suspus în primăvară unei intervenții chirurgicale la Hunedoara, însă și a fost nevoie să fie transferat la Institutul Fundeni din Capitală.

Mihai Leu a revenit în cursele auto după problemele de sănătate

După o perioadă petrecută în spital, starea de sănătate a lui Mihai Leu s-a îmbunătățit și a putut participa la prima sa cursă din 2024. După ce , el a fost prezent în weekend la întrecerea de la Reșița.

”Am încheiat cu bine etapa de la Reșița. Cu o mare bucurie în suflet. Au fost câteva luni lungi în care zilnic gândul meu era la revenirea în competiții. Am visat secundă de secundă la acest moment, iar azi am reușit. Prima mea cursă din 2024.

Nu am venit la Reșița cu un obiectiv anume, dar m-am simțit excelent. Cel mai bun timp al meu pe acest traseu era în 2018, când am terminat în 2:18,721. Azi am fost mai rapid cu trei secunde. Totuși, nu a fost suficient să urc pe podiumul final, dar nici nu mai era nevoie.

Pentru mine e deja o victorie. O victorie pe care i-o dedic Annei, care m-a vegheat zi și noapte, fiului meu Marco pentru motivație, staff-ului medical, echipei mele tehnice, partenerilor care au fost alături de mine și nu în ultimul rând vouă care mi-ați transmis energia voastră pozitivă”, a scris Leu, pe contul de Facebook.

Leu le-a vorbit jucătorilor de la Corvinul

După ce a luat startul în prima sa cursă din 2024, Mihai Leu a mers luni, 8 iulie, la stadionul din Hunedoara unde s-a întâlnit cu jucătorii de la Corvinul. El a stat de vorbă cu fotbaliștii, a făcut poze cu aceștia și cu trofeul Cupei României Betano și a adus mașina de raliuri pe pista arenei.

”De la campion, la campioni! Corviniștii au avut parte, astăzi, de o vizită-surpriză înainte de antrenament! Super-campionul Mihai Leu le-a vorbit băieților înainte de meciul din primul tur preliminar al UEFA Europa League despre încredere, voință, ambiție, perseverență și luptă, dar și despre alte ingrediente de care e nevoie pentru a te auto-depăși în momente importante!

Primul campion mondial al României la box profesionist, de trei ori campion național la viteză în coastă și o dată campion absolut la raliuri, Mihai Leu le-a prezentat ‘corbilor albaștri’ și mașina cu care concurează, în acest an la Campionatul Național de Viteză în Coastă, ajungând cu ea chiar pe pista stadionului!

Mulțumim, Mihai, pentru sfaturi și vizită! Sănătate maximă și multă baftă în competiții! Hai, Corvinu’!”, este postarea făcută pe contul de Facebook al clubului Corvinul Hunedoara.