Mihai Leu, primele declarații după ce a ajuns la spital. Pilotul de raliu a fost transferat de la Hunedoara

Mihai Leu, primele detalii după ce a ajuns pe mâinile doctorilor. a fost internat inițial într-un spital din Hunedoara, însă în urmă cu o zi a început să se simtă rău. Primul simptom îngrijorător a fost cel de febră.

În urmă cu 3 săptămâni pilotul de 55 de ani a ajuns pe masa de operație pentru o intervenție chirurgicală. Campionul la box are acum o stare de sănătate stabilă și speră să se recupereze până la finalul lunii mai.

„Se pare că e totul în regulă. Acum să vedem. Sper să mă refac repede. Nu mai merg la Raliu acum, merg la viteză în Coastă și la Super Rally. Mă simt foarte bine, a apărut așa doar o mică problemă.

Am făcut puțină febră și d-asta am venit urgent la domnul profesor Irinel Popescu, la București. Mă simt foarte bine, e totul ok. Sunt pe mâini bune, ale domnului profesor Irinel Popescu, cu care am o relație specială de când am fost operat de dânsul, în 2014.

Am încredere totală în domnul profesor”, a mărturisit Mihai Leu, în urmă cu puțin timp, pentru publicația . Renumitul sportiv se află internat la Spitalul Fundeni din Capitală și este foarte optimist.

„El a fost operat acum vreo lună de zile, la Spitalul Militar, și a avut o ușoară complicație la plagă, cumva neimportant”, a declarat profesor dr. Irinel Popescu, pentru .

Mihai Leu, încrezător în vindecarea sa

„Abia aștept să mă refac complet, pentru a participa la următoarea cursă, pe Transalpina, din 25- 26 mai”, a mai spus Mihai Leu, pentru sursa menționată mai devreme. Sportivul este campion absolut la raliuri și deține trei titluri naționale la Viteză în Coastă.

Așadar, nu este de mirare că este încrezător în vindecarea sa și că își dorește să participe la cursa programată pentru perioada următoare. Vedeta a avut probleme medicale și în 2014, când a aflat că suferă de cancer la colon.

La momentul respectiv a petrecut două luni într-un spital din Viena, Austria, și a fost operat de două ori. Mihai Leu a fost nevoit să recurgă la chimioterapie și a fost sub atenta supraveghere a medicului Irinel Popescu.