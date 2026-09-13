Sport

Mihai Lixandru, 3 minute de coșmar în Arabia Saudită! A ratat o ocazie și a comis henț în propriul careu. Video

Titular în meciul dintre NEOM și Al Fateh, Mihai Lixandru a avut un start teribil de partidă. Arbitrul a acordat penalty după ce fundașul român a atins mingea cu mâna în careu, însă decizia a fost una controversată.
Bogdan Mariș
13.09.2026 | 20:30
Mihai Lixandru 3 minute de cosmar in Arabia Saudita A ratat o ocazie si a comis hent in propriul careu Video
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Mihai Lixandru (25 de ani) a avut o primă repriză de coșmar în meciul NEOM - Al Fateh. FOTO: X @EnFatehclub / colaj Fanatik
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Mihai Lixandru (25 de ani) a fost titularizat de antrenorul lui Al Fateh, Khaled Al-Atwi, pentru partida contra lui NEOM din a 7-a etapă a campionatului saudit, însă a avut un start dificil de partidă. La două minute după ce a ratat o ocazie, fostul jucător de la FCSB a atins mingea cu mâna în propriul careu, iar arbitrul a acordat penalty.

Mihai Lixandru, 3 minute de coșmar în NEOM – Al Fateh

În minutul 10 al partidei dintre NEOM și Al Fateh, oaspeții au beneficiat de o lovitură de colț, iar centrarea lui Mourad Batna a ajuns în mijlocul careului, la Mihai Lixandru, a cărui lovitură de cap a trecut puțin peste poartă. Două minute mai târziu, fostul jucător de la FCSB a fost implicat într-o fază controversată în propriul careu.

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Acesta s-a întins pe gazon pentru a-l bloca pe Alexandre Lacazette, iar în momentul în care francezul a încercat să avanseze, mingea l-a lovit în braț pe Lixandru, care se afla cu spatele către fostul jucător al lui Arsenal. „Centralul” nu a stat pe gânduri și a acordat penalty, iar decizia a fost confirmată și din camera VAR.

Alexandre Lacazette a transformat fără emoții lovitura de la 11 metri, iar Mihai Lixandru a fost surprins protestând în continuare după decizia luată de arbitru. Spre finalul primei reprize, după ce Al Fateh a egalat situația pe tabelă prin Batna, care a marcat dintr-o lovitură liberă, Lixandru a văzut și un cartonaș galben.

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Mihai Lixandru, jucător de bază în Arabia Saudită

Al Fateh a plătit 600.000 de euro pentru a-l transfera pe Mihai Lixandru de la FCSB, iar polivalentul fotbalist, care poate evolua atât la mijloc, cât și în centrul defensivei, a devenit un jucător de bază la formația saudită. Lixandru a fost titular în toate cele 8 meciuri oficiale jucate de echipa sa în noua stagiune.

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