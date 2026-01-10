Sport

Mihai Lixandru, avertisment pentru rivalele FCSB direct din Antalya: „Avem foame de trofee!”. Ce spune despre plecarea lui Adrian Șut. Video

Mihai Lixandru știe cum va arăta acest an pentru FCSB. Ce a spus mijlocașul campioanei României direct din cantonamentul din Antalya și cum a comentat plecarea lui Adrian Șut de la echipă.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
10.01.2026 | 21:16
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Mihai Lixandru a vorbit direct din cantonamentul FCSB-ului din Antalya. Ce as pus despre provocările din acest an, dar și despre plecarea lui Adrian Șut. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FCSB se pregătește în Antalya înaintea reluării SuperLigii. Campioana României a bifat deja un meci amical, iar acum se concentrează pe antrenamentele bine puse la punct. Ce a spus Mihai Lixandru despre parcursul viitor al echipei sale în acest an, dar și despre transferul lui Adrian Șut în străinătate.

Mihai Lixandru nu are dubii și anunță revenirea FCSB-ului în 2026

Perioada de iarnă înseamnă foarte mult pentru echipele românești, iar FCSB, una dintre formațiile cu pretenții, trage din greu pentru a reveni la forța cu care s-a remarcat sezoanele trecute, când își adjudeca două titluri consecutive în SuperLiga.

Bucureștenii au jucat deja primul și singurul meci amical din acest cantonament, cedând cu 1-2 în fața turcilor de la Beșișktaș. Mihai Lixandru, care mărturisea de Crăciun ce își dorește pentru anul 2026, a vorbit despre cum va arăta echipa sa odată întoarsă în România.

„Va fi o luptă strânsă pentru play-off. Depinde doar de noi. Dacă ne vom prezenta bine, ca la ultimele meciuri din campionat, vom fi acolo. Depinde doar de noi. Noi ne simțim bine, ne-am pregătit bine și suntem încrezători că vom fi în primele 6. În cantonament e normal să fie greu, ai nevoie să acumulezi. E important să te pregătești bine acum, ca să-ți fie bine mai târziu.

Noi ne dorim foarte mult să fim în play-off. Ne gândim doar la asta. Dacă vom fi acolo, vom vedea ce va fi până la final. Avem foame de trofee și de performanță. Acum am fost de la începutul cantonamentului, am început cu gândul la play-off. Vom vedea dacă am descoperit probleme din trecut.

Primul meci e foarte important pentru noi. FC Argeș s-a prezentat bine. Dar vom merge să câștigăm, pentru că suntem FCSB. Trebuie să dăm totul și trebuie să câștigăm”, a declarat Mihai Lixandru.

Mihai Lixandru a vorbit despre venirea lui Andre Duarte și plecarea lui Adrian Șut

Ulterior, mijlocașul de 24 de ani a apucat să vorbească și despre cele două modificări importante din lotul FCSB-ului: venirea lui Andre Duarte, anunțată în exclusivitate de FANATIK, și plecarea lui Adrian Șut, anunțată de asemenea în exclusivitate tot de FANATIK.

„Lui Șut îi stă bine la noua echipă. Știu că își dorea foarte mult să plece. Sper să fie bine pentru el și pentru familia lui. Știu că își dorea să plece. Eu sunt gata să joc oriunde. Nu ține de mine.

Duarte e un jucător de valoare, sunt sigur că ne va ajuta. S-a integrat foarte bine. Vreau să fiu sănătos și să dau totul pentru echipă. Nu mai pun presiune pe mine. Îmi doresc mult de tot să ajut echipa. Să vedem ce vrea Doamne-Doamne”.

  • 9 este locul pe care a încheiat FCSB anul 2025 în SuperLiga
  • 31 de puncte au strâns bucureștenii în 21 de etape

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
