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Mihai Lixandru, debut dezastruos în Arabia Saudită împotriva echipei lui Cristiano Ronaldo! Cum s-a descurcat fostul jucător de la FCSB. Video

Mihai Lixandru a pierdut categoric meciul de debut în Saudi Pro League! Fostul jucător de la FCSB a dat piept cu echipa lui Cristiano Ronaldo. Vezi pe fanatik.ro cum s-a descurcat românul.
Dragos Petrescu
16.08.2026 | 05:40
Mihai Lixandru debut dezastruos in Arabia Saudita impotriva echipei lui Cristiano Ronaldo Cum sa descurcat fostul jucator de la FCSB Video
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Mihai Lixandru, învins de echipa lui Cristiano Ronaldo la debutul în Saudi Pro League // FOTO: colaj FANATIK
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Cu Mihai Lixandru integralist, Al Fateh a cedat la scor de neprezentare pe terenul campioanei en-titre din Arabia Saudită, Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, scor 0-3, în prima etapă din noul sezon. CR7 nu a făcut parte din lotul trupei lui Ange Postecoglou pentru duelul de sâmbătă seară, el revenind abia acum două zile la antrenamentele grupării din Riad, după nunta cu Georgina Rodriguez. Vezi pe FANATIK cum s-a descurcat fostul fotbalist de la FCSB.

Mihai Lixandru, învins categoric de echipa lui Cristiano Ronaldo la debutul în Saudi Pro League!

Chiar și fără CR7 pe teren, Al Nassr nu a avut nicio emoție în primul meci din noul sezon. Trupa lui Ange Postecoglou a câștigat cu 3-0 în fața lui Al Fateh, golurile formației din Riad fiind marcate de Angelo (37′), Joao Felix (40′) și Samu Costa (73′), ultimul fiind singura achiziție a campioanei en-titre din Arabia Saudită din această vară. Cristiano a fost prezent în tribunele stadionului Al Awwal alături de Georgina Rodriguez, proaspăta sa soție.

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Mihai Lixandru a fost pe gazon pe întreaga durată a partidei, însă nu a ieșit în evidență. Cei de la SofaScore i-au acordat românului nota 6.7, peste media echipei, care a fost notată cu 6.46. Cel mai bun om de la Al Fateh a primit 7,2 (Abdul Rahman Al Khaibari). MVP-ul partidei a fost brazilianul Angelo, fotbalistul lui Al Nassr, cu 8.5.

Al Fateh i-a plătit lui FCSB 600.000 de euro pentru Mihai Lixandru

După trei sezoane integrale petrecute în tricoul celor de la FCSB, Mihai Lixandru a părăsit SuperLiga și a semnat cu Al Fateh, echipă din Arabia Saudită. Clubul din Golf le-a plătit în această vară „roș-albaștrilor” 600.000 de euro pentru transferul fotbalistului român în vârstă de 25 de ani. În momentul de față, el este cotat la 900.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

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În tricoul lui FCSB, Lixandru a strâns 108 meciuri în toate competițiile, timp în care a izbutit să înscrie 6 goluri și să ofere 4 pase decisive. Tot alături de echipa finanțată de Gigi Becali, acesta și-a trecut în CV și primele patru trofee. Este vorba despre două titluri în SuperLiga (2023/2024, 2024/2025), respectiv două Supercupe ale României (2024, 2025).

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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