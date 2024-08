Mihai Lixandru a mărturisit că “visul mult dorit” de FCSB s-a terminat odată cu eliminarea din Champions League. “Roș-albaștrii” se vor concentra acum pe “dubla” cu LASK Linz din play-off-ul Europa League.

Mihai Lixandru, dezamăgit după eliminarea din Champions League a lui FCSB. “Visul mult dorit s-a terminat”

“Visul mult dorit s-a terminat din păcate. Este o seară tristă. A fost o primă repriză execrabilă din partea noastră. Prima repriză a fost a lor. Le intra orice și nouă nu ne-a ieșit nimic.

Am încercat să revenim după pauză, dar nu am reușit. Champions League s-a terminat, iar acum trebuie să ne ridicăm, să stăm cu capul sus și să ne concentrăm pe play-off-ul din Europa League.

Nu era o minune dacă egalam. Era greu, dar am fost aproape. Nu s-a întâmplat. Nu am fost surprinși deloc din ceea ce au făcut ei. Le-a convenit jocul ca ei să conducă și noi să ne desfacem.

Nu vreau să comentez maniera arbitrajului. Am încercat să intrăm cât mai bine în teren și aveam și fanii în spate. Dar acesta este fotbalul și se mai întâmplă. Fazele fixe fac diferența.

S-au dat puține minute de prelungire, deși ei au întrerupt de multe ori jocul. Și noi am fi făcut la fel, dar trebuiau mai multe minute de prelungire. Am fost supărați și nervoși pe asta.

Când iei gol în minutul 10 se schimbă datele problemei și nu ne-a mai ieșit nimic. La pauză mister și Pinti au încercat să ne facă să dăm totul până la final. Eram cu toții conștienți de avantajul lor de la fazele fixe”, a declarat Mihai Lixandru după meci.

Mijlocașul lui FCSB, despre “dubla” cu LASK Linz: “Nu plecăm favoriți”

“În acest play-off nu cred că plecăm favoriți. Cred că șansele sunt, cel puțin, 50-50. Trebuie să îi analizăm și pe ei și este foarte importantă această dublă, pentru că ne dorim foarte mult în Europa League.

După meciul tur eram entuziasmați. Am arăta că avem atitudine și că avem caractere în a doua repriză și că putem, că avem calitate. Ei sunt de 3 ori mai valoroși decât noi, dar în a doua repriză nu știu dacă au mai avut pe unde să scoată cămașa.

A fost o atmosferă senzațională și îmi pare rău pentru acești suporteri, pentru că nu am putut să îi facem fericiți. La pauză eram supărați pentru scorul pe care îl vedeau. Le mulțumim pentru că nu am fost fluierați și înjurați. Am fost încurajați tot meciul și au fost alături de noi”, a mai spus Lixandru.

