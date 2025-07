Mihai Lixandru, dezvăluire emoționantă despre accidentarea gravă de la FCSB: „Am crezut că s-a rupt tot”

Mihai Lixandru a fost criticat, printre alții, de Gigi Becali la finalul meciului FCSB – Hermannstadt 1-1. Proaspăt revenit pe teren după accidentarea gravă suferită în toamna anului trecut la acea partidă din deplasare cu PAOK Salonic din faza principală din Europa League, mijlocașul defensiv a fost titular în jocul din Ghencea, dar a fost înlocuit ulterior cu Adrian Șut.

ADVERTISEMENT

Mihai Lixandru a fost criticat de Gigi Becali la destul de scurt timp după revenirea pe teren

„Ce să-i fac lui Lixandru? Fugea de joc. Când te ascunzi de joc, eu te văd. Lixandru se ascundea de joc, îi e frică. Ți-e frică? Bine, mă, stai pe bancă”, a spus Becali la finalul acelui meci în direct la Digi Sport.

La scurt timp, fotbalistul în vârstă de 24 de ani a acordat un interviu emoționant în care a vorbit pe larg despre acea suferită, cu tot ce a presupus acel episod foarte delicat, de la operația suferită în Italia până la procestul de recuperare și revenirea pe teren, moment produs destul de recent.

ADVERTISEMENT

„Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine, chiar dacă a fost o perioadă foarte grea, și după operație, și pe parcursul recuperării, și este o perioadă grea și când reintri în meciuri. Ai pierdut mult din ritm și din forma pe care o aveai.

Dar, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine, m-am recuperat bine, piciorul e bine. A fost o accidentare destul de gravă și mulțumesc că am revenit și că pot juca din nou.

ADVERTISEMENT

Da, da, l-am mai văzut (n.r. momentul accidentării), mi se pare că acceptarea și să revezi acele imagini fac parte din recuperare și înseamnă că ești refăcut și psihic, chiar sunt ok cu imaginile. Da, o fază pe care o știu bine. Sincer nu de foarte multe ori, dar inevitabil am revăzut-o, chiar domnul doctor care m-a operat a cerut să vadă imaginile, să vadă exact cum s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul de la FCSB s-a confruntat cu o ruptură de ligamente încrucișate la genunchi

Am mai văzut faza, e clar că la început nu mi-a fost ușor și nu m-am uitat cu plăcere, dar nu știu, asta este, trebuie să accept, am trecut peste, mă bucur că sunt sănătos acum.

ADVERTISEMENT

(…) A fost o durere foarte mare timp de cinci minute, după care nu am mai simțit nimic. Am întrebat medicul la hotel dacă să pun gheață sau ceva, mi-a spus că nu mă mai ajută nimic, doar bisturiul.

Am simțit o durere foarte mare, am auzit că s-a rupt ceva, am simțit că s-a rupt ceva, sincer primul meu gând a fost că s-au rupt mult mai multe, a fost o durere mare și de asta mi-a fost frică. Când a venit domnul doctor, i-am spus că mi s-a rupt tot în genunchi, dar mi-a zis să stau liniștit și o să vedem.

Cum a fost toată această perioadă pentru Mihai Lixandru

În momentul RMN-ului, când am primit verdictul că este doar ligament încrucișat, a fost o veste bună, dacă se poate spune așa. E cel mai grav, dar de el eram sigur, m-am bucurat că nu a fost și altceva pe lângă.

Până la această accidentare am avut doar glezna, care a fost o chestie de două-trei săptămâni. Atunci a fost greu doar pentru că am pierdut convocarea la națională, iar la două săptămâni după ce am revenit a venit asta. Astea au fost singurele mele accidentări. Am și spus că nu am avut nicio accidentare, după au venit una după alta și am pierdut două convocări la naționala și desigur cu asta am pierdut și 6-7 luni.

(…) De când am ieșit din operație și anesteziat, primul cuvânt pe care l-am învățat în italiană a fost ‚dolore’. Asta repetam în continuu, pentru că aveam dureri foarte mari și am realizat de fapt ce s-a întâmplat. Următorul șoc a fost în momentul în care mi-a dat toate bandajele jos și am văzut cicatricea. Acum am înțeles despre ce e vorba și de ce atât de gravă această accidentare”, pentru