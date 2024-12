Mihai Lixandru, dezvăluiri cutremurătoare despre calvarul accidentării: „Nu am cum să uit vreodată. Ești un om normal și într-o secundă…”

Mihai Lixandru era unul dintre titularii incontestabili ai FCSB-ului până la , din faza principală a UEFA Europa League. Fotbalistul de 23 de ani a vorbit despre cel mai greu moment al carierei sale.

Mihai Lixandru, dezvăluiri cutremurătoare după accidentarea suferită în meciul cu PAOK: „E destul de greu să ajungi într-o astfel de situație”

Mihai Lixandru a început procesul de recuperare . Mijlocașul român a aterizat atunci rău și a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate de la genunchi.

ADVERTISEMENT

Accidentarea a venit într-un moment în care cariera lui Lixandru urca pe cele mai înalte culmi. El era titular de drept la FCSB în linia mediană, alături de căpitanul Darius Olaru și de Adrian Șut, iar selecționerul Mircea Lucescu îl convocase și el la echipa națională de fotbal a României.

Din păcate pentru el, absența va fi una de durată. El , la Roma de către doctorul Mariani și este așteptat să revină pe teren undeva în luna aprilie a anului 2025.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu recent, fotbalistul celor de la FCSB a vorbit despre cât de dificilă este perioada de recuperare, dar și despre cât de greu îi este să privească din tribune meciurile echipei sale.

„Nu cred că am să uit vreodată”

„Am întors acea fază pe toate părțile: minutul, faza, mingea, modul în care am căzut. Nu m-am uitat de multe ori la ea, dar o am în minte ca și cum s-ar fi întâmplat acum două secunde. Nu cred că am cum să o uit vreodată. N-am cum să mai schimb nimic. Singurul lucru pe care pot să-l fac acum este să mă refac și să fiu mai bine decât am fost înainte.

ADVERTISEMENT

Când ești un om normal, care poate să facă orice și se bazează doar pe el, iar dintr-o dată, într-o secundă, te trezești că ai nevoie de cineva care să te ajute la fiecare pas – să te ducă la baie, la duș, să te sprijine – e destul de greu, atât psihic, cât și fizic, să ajungi într-o astfel de situație.

Eram într-o creștere, lucrurile se întâmplau ca într-un vis. Într-un singur an, am câștigat campionatul, Supercupa, am primit prima convocare. Totul era perfect. Jucam în Europa League – lucruri la care visam când eram mic.

ADVERTISEMENT

Cel mai greu lucru acum, după ce am acceptat situația, este să merg la meciuri și să-i văd pe băieți jucând în Europa League, să văd echipa cât de bine merge, fanii, tot ce se întâmplă în jurul echipei și momentele pe care ei le trăiesc. Să stau în tribună, e foarte greu. Mă afectează foarte mult”, a declarat Mihai Lixandru pentru .

Mihai Lixandru: „Mi-am promis acum că nu o să se mai întâmple asta”

Mai mult decât atât, Mihai Lixandru și-a promis că nu se va mai lăsa afectat de chestiuni mici din viața de sportiv. El este încrezător că va reveni curând pe terenul de fotbal și că va pune umărul la câștigarea de noi trofee la FCSB.

„După o astfel de accidentare, îți vin în minte multe gânduri: Oare mai reușesc vreodată să fiu convocat? Oare nu mai reușesc? Dar eu sunt încrezător că voi reveni.

Aceste lucruri te fac mai puternic. Am realizat de multe ori că, atunci când aveam meciuri proaste, mă lăsam afectat. Mi-am promis acum că nu o să se mai întâmple asta. Cât timp sunt sănătos și am șansa să mă întorc la antrenamente, nu am să mai las capul jos niciodată”, a încheiat Mihai Lixandru.

57 de meciuri și două goluri a reușit Mihai Lixandru în tricoul celor de la FCSB. Alături de echipa antrenată de Elias Charalambous, acesta a devenit campion al României în sezonul 2023/24. Tot alături de FCSB a câștigat și Supercupa României.