Mihai Lixandru, gol în Rapid – FCSB după un an de la precedenta reușită din campionat

a avut un singur marcator. Mihai Lixandru a înscris după un an de la precedenta reușită în tricoul campioanei. Când reușea ultima dată să marcheze.

ADVERTISEMENT

Mihai Lixandru a marcat pentru FCSB după un an

FCSB a început foarte bine meciul cu Rapid. Bucureștenii au beneficiat în primele minute de un corner care s-a concretizat cu golul care a deblocat tabela. Mai exact, Mihai Lixandru a plasat perfect mingea în poarta lui Stolz după o lovitură de cap precisă în minutul 7.

Mijlocașul campioanei en-titre nu mai marcase de un an de zile. Ultima dată când Lixandru puncta pentru FCSB se întâmpla pe 19 iulie 2024, când bucureștenii jucau cu Unirea Slobozia în deplasare în cadrul etapei cu numărul 2 a sezonului 2024/2025.

ADVERTISEMENT

Lixandru era atunci tot în postura celui care a deschis scorul și tot după o lovitură de cap precisă. Deznodământul meciului nu avea să fie unul ideal, întrucât FCSB obținea un singur punct după scorul final de 2-2.

Mihai Lixandru, dezvăluire emoționantă. Ce a spus despre accidentarea cumplită prin care a trecut sezonul trecut

Mihai Lixandru a avut un început de sezon entuziasmant în stagiunea trecută la FCSB, însă ruptura de ligamente suferită în primul meci cu PAOK din Europa League l-a ținut pe bară multe luni.

ADVERTISEMENT

Recent, și cât de recunoscător este acum pentru faptul că s-a recuperat și poate juca din nou sportul iubit.

ADVERTISEMENT

„Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine, chiar dacă a fost o perioadă foarte grea, și după operație, și pe parcursul recuperării, și este o perioadă grea și când reintri în meciuri. Ai pierdut mult din ritm și din forma pe care o aveai.

ADVERTISEMENT

Dar, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine, m-am recuperat bine, piciorul e bine. A fost o accidentare destul de gravă și mulțumesc că am revenit și că pot juca din nou”, a spus Lixandru, pentru