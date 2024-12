Mihai Lixandru, la un pas de a alege altă meserie înainte de a semna cu FCSB. “Am vrut să am planul B”

În cadrul unui interviu, mai multe aspecte emoționante din cariera sa, dar și cum a fost aproape de a deveni inginer înainte să facă pasul la echipa mare a celor de la FCSB.

Mihai Lixandru, la un pas de a deveni inginer. Cum ar fi arătat parcursul jucătorului dacă nu ar fi făcut pasul la FCSB. “Am vrut să am planul B”

Mihai Lixandru a avut un parcurs greu până să ajungă la echipa mare a celor de la FCSB, iar acesta a fost la un pas de a deveni inginer constructor. Datorită educației sale, mijlocașul campioanei României și-a dorit să aibă planul B în cazul în care fotbalul nu îi va acorda șansa la care spera.

Așadar, Lixandru a început facultatea de construcții în Pandemie, însă după un an a fost nevoit să renunțe. Între timp, a început o altă facultate, tot prin prisma sfatului dat de părinți.

“Sunt mai modest datorită educației pe care am primit-o de la familia mea. Nu vreau să mă schimb și nu pun accentul pe bani, pe haine sau pe alte lucruri materiale în general. Vreau să îmi ajut familia și să ducem o viață bună împreună. Vreau să fim sănătoși cu toții.

Ai mei mi-au zis că e foarte important să fac o facultate. Și acum fac o facultate de sport în București și vreau să termin studiile aici. Începusem o facultate de construcții, îmi plăcea ideea de a fi inginer, dar după un an a trebuit să termin, pentru că am plecat la Mediaș.

Eram la juniori și am vrut să am planul B. Îmi doream să fac ceva și să am o viață bună în caz că nu mergea cu fotbalul. Dar fotbalul a fost cel mai important pentru mine. Mă bucur că am reușit în fotbal și că nu am terminat facultatea de construcții”, a declarat Mihai Lixandru, pentru .

În cadrul interviului acordat pentru sursa citată, , despre perioadele grele prin care a trecut ca fotbalist și despre visul și obiectivele legate de FCSB.

“Am știut din primul moment că o să fie o accidentare serioasă”

“Am știut din primul moment că o să fie o accidentare serioasă, dar mă bucur că am avut parte de toate condițiile pentru a-mi reveni. Cum am ajuns în țară , cea mai bună îngrijire, am început recuperarea bine și sunt norocos din acest punct de vedere.

Sunt mult mai bine acum, dar a fost o perioadă foarte grea pentru mine. Operația am avut-o în Italia cu un doctor foarte bun. Am avut dureri mari după, pentru că trebuia să grăbesc vindecarea și pentru a-mi păstra tonusul muscular cât mai mult. Recuperarea cu Ovidiu e foarte grea, dar dacă îmi zice să stau în cap, stau, pentru că face bine ce face.

Nu cred că se șterge tot ceea ce am făcut până acum, dar clar vor exista întrebări legate de condiția mea, dacă mai sunt la fel, dacă mai pot. Din acest punct de vedere o iau de la zero. Trebuie să demonstrez că pot mai mult decât ceea ce am arătat până acum, pentru că eram într-o creștere. A fost un an de vis pentru mine… campionatul, prima convocare, Europa League. Lucruri la care visam când eram mic.

Nu știu exact cât va mai dura până când voi reveni, depinde și de organismul meu, dar voi face tot ce trebuie pas cu pas pentru a reveni mai bun decât am fost”

“Am picat psihic după accidentare. Îi mulțumesc domnului Becali”

“Am picat psihic după accidentare. Am repetat imediat după obsesiv că ‘Nu e momentul’. A fost greu după, pentru că trebuia să mă ajute cineva după la orice pas. Nu puteam să fac nimic singur. Lucrurile astea te fac mai puternic. Nu o să mai las capul jos niciodată și sper să dovedesc că sunt mai tare atunci când mă voi întoarce pe teren.

După această accidentare te gândești dacă vei mai fi convocat sau nu. Eu sunt încrezător că o să revin. Imediat după accidentare m-a sunat domnul Lucescu și a însemnat foarte mult pentru mine. Sper că voi mai lucra cu dânsul.

Este extraordinar ce a făcut clubul pentru mine. Am fost susținut din toate punctele de vedere și mi s-a spus că mă pot opera oriunde cred eu că este mai bine, ceva foarte rar. Mi s-a pus totul la dispoziție. Gestul domnului Becali față de mine (n.r. mărirea salariului) este extrem de rar și doresc să răsplătesc acest lucru pe teren și să arăt că a meritat încrederea acordată”, a mai spus Lixandru

“Eram cu baschetul, fratele meu m-a făcut să îmi placă fotbalul”

“Eu când eram mic eram cu baschetul, iar fratele meu era cu fotbalul. Fiind mai mare, m-a făcut să mă joc fotbal cu el. De acolo m-am îndrăgostit și eu de fotbal. Ne jucam mereu și datorită lui am început fotbalul și m-am îndrăgostit de acest sport. Ai noștri nu au legătură cu fotbalul, sunt oameni normali care au pus pe primul loc școala. Nu se așteptau la ce am ajuns astăzi.

Am început la o echipă de cartier, unde 7 ani făceam fotbal de plăcere, așa cum spuneau ai mei. Apoi am fost la ACS Juniorul, un nivel mai bun pot spune. De acolo am fost cumpărat de FCSB la 16 ani. Am crescut mult la juniori aici, pentru că ne băteam pentru trofee și jucam în competiții puternice. Apoi am început să fiu împrumutat până să ajung aici”, a povestit jucătorul celor de la FCSB.

Mihai Pintilii, idolul de la FCSB

“Mihai Pintilii venea mereu la meciurile noastre de juniori atunci când aveam jocuri importante cu Dinamo, Farul. Venea și se uita de la gard, de unde ne dădea indicații. Aveai o motivație în plus când vedeai că vin jucătorii de la echipa mare să te urmărească. Țin minte că Pintilii îmi dădea indicații de acolo și era impresionant pentru mine.

Și acum este cu gura pe mine. Este un prieten pentru noi. Are experiență la acest club și este alături de noi cu sfaturi și multe altele. Este mereu alături de noi.

Când eram mic jucam bandă stângă și bandă dreaptă. Aveam viteză când eram mic. Pe parcurs am mai pierdut din ea. La FCSB am trecut mijlocaș central și aici am rămas. Când eram mic visam să fiu ca Fernando Torres. Dar când am ajuns la FCSB, Pintilii a fost reperul meu. Am văzut meciurile lor din Europa. Să fiu coleg cu Chiricheș este ceva extraordinar. Nu visam să fiu alături de ei și sunt impresionat de cum sunt ei”, a mărturisit Mihai Lixandru.

Problemele financiare și momentul care l-a ajutat să facă pasul la echipa mare a FCSB-ului

“Am fost la echipe cu probleme financiare și au fost momente grele în care nu primeam banii cu lunile, aveam chirii de plătit și nu puteam să le cer bani alor mei. Au fost grele, dar când ieșeam pe teren eram bucuros. Visam că o să ajung într-o situație mai bună și că trebuie să trec prin acele momente. Acum, din cauza accidentării e mai greu, pentru că nu pot să fac ce îmi place.

Luai un salariu și țineai de el cât mai mult posibil, pentru că nu știați când vine al doilea. Investeam banii într-o alimentație corectă și trăiam normal. Nu făceam nimic special. Așa a fost și la Mediaș, dar și la Mioveni. Erau multe promisiuni și salariile nu le-am mai primit. Dar momentele alea m-au împins sus. După ce am jucat la europeanul de U21 m-au chemat la prima echipă aici, dar până atunci nu credeam că voi fi chemat. Nu avusesem prestații foarte bune la echipele de club.

Îi mulțumesc domului Emil Săndoi care m-a luat la europeanul de tineret, chiar dacă Mioveni a retrogradat atunci. Cei de la FCSB m-au urmărit și m-au sunat, după ce au văzut evoluțiile mele, să vin la prima echipă”, a spus jucătorul campioanei României.

“De când jucăm din 3 în 3 zile sunt mult mai multe critici, dar noi suntem uniți”

“Când eram juniori și prindeam antrenamente cu echipa mare nu scoteam capul din pământ. Când m-am întors erau mulți jucători tineri care m-au primit bine. Noi ne susținem mult unul pe celălalt, chiar și după declarațiile patronului și suntem mereu alături unul de celălalt.

De când jucăm din 3 în 3 zile sunt mult mai multe analize, mult mai multe critici și lumea se ia mai des de tine. Dar lucrurile astea ne-au făcut mai puternici.

Sper să terminăm campioni din nou și să ne calificăm în Champions League sau măcar în Europa League din nou. Vreau să evoluez acolo, pentru că e diferit și îți ridică nivelul când joci cu cele mai bune echipe”, a încheiat Lixandru.

1.200.000 de euro este cota de piață a lui Mihai Lixandru, conform