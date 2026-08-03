Mihai Lixandru, prima reacție după plecarea de la FCSB! Va fi coleg în Arabia Saudită cu un fost rival de la Dinamo

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Mihai Lixandru (25 de ani) s-a transferat de la FCSB la gruparea saudită Al Fateh. Mutarea a fost confirmată oficial duminică, 2 august, de ambele formații, iar mijlocașul defensiv a oferit o primă reacție pe rețelele sociale. La scurt timp după anunțul privind transferul lui Lixandru, gruparea din Arabia Saudită l-a prezentat oficial și pe Kennedy Boateng, fostul jucător al lui Dinamo.

Mihai Lixandru, prima reacție după plecarea de la FCSB

Format în academia FCSB-ului, Mihai Lixandru evoluează din 2023 la prima echipă a „roș-albaștrilor”, după 3 sezoane în care a jucat sub formă de împrumut la Viitorul Târgu Jiu, Gaz Metan Mediaș și CS Mioveni. După ce transferul său la Al Fateh a fost confirmat, fostul internațional de tineret a oferit o primă reacție. „După 9 ani plini de amintiri și momente de neuitat, a venit momentul să îmi iau rămas-bun de la clubul care m-a format și m-a ajutat să cresc ca jucător.

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Vreau să încep prin a le mulțumi tuturor oamenilor din staff-ul Academiei FCSB, care au avut un rol important în formarea mea ca jucător profesionist. Din momentul în care am ajuns la prima echipă a FCSB, toți oamenii din cadrul staff-ului și colegii din vestiar m-au făcut să mă simt ca într-o familie. Am trăit împreună momente extraordinare, am muncit pentru fiecare obiectiv și am avut bucuria de a câștiga împreună două titluri de campion si două supercupe, performanțe care vor ocupa mereu un loc special în sufletul meu.

Pot doar să vă mulțumesc și să sper că, într-o zi, drumurile noastre se vor întâlni din nou. Mulțumesc, FCSB, pentru tot! Vă doresc numai reușite și sper să faceți din nou fericiți milioanele de suporteri, pentru că merită din plin. Cu respect, al vostru, Lix!”, a transmis Mihai Lixandru pe contul său de . Printre cei care au reacționat s-au numărat foștii săi coechipieri, Darius Olaru și Mihai Popescu, care i-au urat succes mijlocașului.

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Mihai Lixandru va fi coleg în Arabia Saudită cu Kennedy Boateng

La câteva ore după ce , clubul Al Fateh a anunțat și o altă mutare. , va evolua la rândul său pentru gruparea din Arabia Saudită. Așadar, după ce au fost rivali în mai multe derby-uri, Lixandru și Boateng vor fi coechipieri în Asia.

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The admin responds.. Take the new one 💁🏻‍♂️

Kennedy Boateng Fatehawi 🇬🇭💙 — AlFateh Saudi club (@EnFatehclub)

Al Fateh a terminat pe locul 11 în sezonul trecut al primei divizii din Arabia Saudită sub comanda antrenorului portughez Jose Gomes, însă acesta a fost înlocuit după finalul stagiunii de Khaled Al-Atwi, tehnician saudit care a mai activat la cluburi precum Al Ettifaq, Al Qadsiah sau Damac. Cea mai importantă perfomanță din istoria clubului este titlul câștigat în sezonul 2012-2013.