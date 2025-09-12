Sport

Mihai Lixandru resimte presiunea de la FCSB înaintea meciului cu Csikszereda: „E foarte important să legăm două victorii!”

Mihai Lixandru știe că FCSB trece printr-o situație ingrată în SuperLiga și are emoții înaintea deplasării la Csikszereda. Ce mesaj le-a transmis coechipierilor săi
Cristian Măciucă
12.09.2025 | 17:35
Mihai Lixandru resimte presiunea de la FCSB inaintea meciului cu Csikszereda E foarte important sa legam doua victorii
ULTIMA ORĂ
Mihai Lixandru resimte presiunea de la FCSB înaintea meciului cu Csikszereda: „E foarte important să legăm două victorii!” FOTO: sportpictures.eu

Mihai Lixandru (24 de ani) a prefațat meciul dintre Csikszereda și FCSB. Campioana en-titre e condamnată să câștige pe terenul nou promovatei pentru a micșora distanța față de primele clasate.

ADVERTISEMENT

Mihai Lixandru, înainte de Csikszereda – FCSB: „Cu oricine joci e greu”

FCSB revine în SuperLiga după pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale. În etapa a 9-a, roș-albaștrii joacă pe terenul nou-promovatei Csikszereda. Partida de la Miercurea Ciuc are loc duminică, 14 septembrie, de la ora 21:00.

Campioana României e pe locul 13, cu 6 puncte, la 14 lungimi de liderul Universitatea Craiova. Pe FCSB o așteaptă trei deplasări la rând. După meciul de la Csikszereda, roș-albaștrii vor evolua la Botoșani, în etapa a 10-a, după care vor merge în Olanda, pentru primul joc din UEFA Europa League, cu Go Ahead Eagles. 

ADVERTISEMENT

„Nu știu dacă sunt adversari facili. În primul rând sunt două meciuri în deplasare pe niște terenuri grele. Importat este să luăm cele trei puncte la Miercurea Ciuc și după să ne concentrăm pe meciul cu Botoșani. Este foarte important să legăm aceste două victorii, dar e clar că nu o să fie meciuri ușoare.

Csikszereda este o echipă care încearcă să prindă ritmul din Liga 1. Clar nu au avut un început foarte bun, dar niciun meci nu seamănă cu altul. N-au fost meciuri în care să arate foarte rău sau diferențe mari.

ADVERTISEMENT
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Digi24.ro
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda

Echipele sunt echilibrate, cu oricine joci este un meci greu. Sperăm să ne facem meciul ușor, să jucăm inteligent și să câștigăm”, a declarat Mihai Lixandru, într-un interviu acordat pentru deținătorul de drepturi TV Sport Content EAD.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: sora ei a spus că e noua iubită a lui...
Digisport.ro
Lovitură de teatru: sora ei a spus că e noua iubită a lui Alcaraz, dar ce au descoperit americanii face înconjurul lumii

Lixandru, interviu inainte de Csikszereda - FCSB

1,47 este cota Betano pentru „2 solist” la Csikszereda - FCSB
„Am fost în situația dânsului și știu cum se simte”. Ce sfat i-a...
Fanatik
„Am fost în situația dânsului și știu cum se simte”. Ce sfat i-a dat Mirel Rădoi lui Mircea Lucescu după tensiunile de la națională
Islam Slimani, primul interviu în tricoul CFR Cluj! Le-a pus gând rău rivalelor:...
Fanatik
Islam Slimani, primul interviu în tricoul CFR Cluj! Le-a pus gând rău rivalelor: „Vreau să marchez mult”. Video
Ce meserie și-ar fi dorit să aibă soția lui Lionel Messi. Antonela Roccuzzo...
Fanatik
Ce meserie și-ar fi dorit să aibă soția lui Lionel Messi. Antonela Roccuzzo nu și-a mai finalizat studiile niciodată, însă nu regretă alegerea făcută
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Anamaria Prodan nu s-a mai abținut la TV: 'Dacă îți dau un pumn,...
iamsport.ro
Anamaria Prodan nu s-a mai abținut la TV: 'Dacă îți dau un pumn, nu mai știi cum te cheamă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!