Mihai Lixandru resimte presiunea de la FCSB înaintea meciului cu Csikszereda: „E foarte important să legăm două victorii!”

Mihai Lixandru (24 de ani) a prefațat meciul dintre Csikszereda și FCSB. Campioana en-titre e condamnată să câștige pe terenul nou promovatei pentru a micșora distanța față de primele clasate.

Mihai Lixandru, înainte de Csikszereda – FCSB: „Cu oricine joci e greu”

FCSB revine în SuperLiga după pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale. În etapa a 9-a, roș-albaștrii joacă pe terenul nou-promovatei Csikszereda are loc duminică, 14 septembrie, de la ora 21:00.

Campioana României e pe locul 13, cu 6 puncte, la 14 lungimi de liderul Universitatea Craiova. Pe FCSB o așteaptă trei deplasări la rând. După meciul de la Csikszereda, roș-albaștrii vor evolua la Botoșani, în etapa a 10-a, după care vor merge în Olanda, pentru

„Nu știu dacă sunt adversari facili. În primul rând sunt două meciuri în deplasare pe niște terenuri grele. Importat este să luăm cele trei puncte la Miercurea Ciuc și după să ne concentrăm pe meciul cu Botoșani. Este foarte important să legăm aceste două victorii, dar e clar că nu o să fie meciuri ușoare.

Csikszereda este o echipă care încearcă să prindă ritmul din Liga 1. Clar nu au avut un început foarte bun, dar niciun meci nu seamănă cu altul. N-au fost meciuri în care să arate foarte rău sau diferențe mari.

Echipele sunt echilibrate, cu oricine joci este un meci greu. Sperăm să ne facem meciul ușor, să jucăm inteligent și să câștigăm”, a declarat Mihai Lixandru, într-un interviu acordat pentru deținătorul de drepturi TV Sport Content EAD.

