Mihai Lixandru și Adrian Șut vor un singur lucru de la Moș Nicolae, înainte de FCSB – Dinamo: „Avem nevoie!”. Video

În mod evident, este vorba despre o victorie în meciul de sâmbătă seară de pe Arena Națională. Ambii jucători ai campioanei României au subliniat în mod special importanța celor trei puncte în contextul în care se află echipa în acest moment al sezonului.

Mihai Lixandru și Adrian Șut vor un singur lucru de la Moș Nicolae: victoria în FCSB – Dinamo!

Astfel, Lixandru a transmis că acesta este singurul lucru pe care și-l dorește de la Moș Nicolae: „Trei puncte, atât. Avem nevoie de ele și sunt cele mai importante”. Acesta a fost mesajul enunțat și de coechipierul Adrian Șut. În plus însă, el a punctat și că se așteaptă la o

În schimb, mijlocașul defensiv a anunțat și că își dorește foarte mult să marcheze sâmbătă pe Arena Națională, această fiind de altfel și dorința sa pentru noaptea Sfântului Nicolae.

„Cu siguranță o să fie o partidă dificilă. Nu ne gândim decât la victorie. Avem nevoie de puncte și cred că la fiecare meci pe care îl jucăm ne gândim doar la victorie. (n.r. Cu ce să vină Moș Nicolae?) Pe plan sportiv cu cât mai multe puncte și pe plan personal o să fiu eu Moș Nicolae, mai mult pentru fetiță. Și pentru derby cu gol, sper”, a spus și Adrian Șut pentru Sport Content EAD.

Cum a prefațat Elias Charalambous meciul FCSB – Dinamo

Cu ocazia conferinței de presă susținute în cursul zilei de vineri în perspectiva partidei de sâmbătă seară de pe Arena Națională,

„Aceste meciuri sunt cele mai bune pentru suporteri și pentru echipă. Mâine vom avea un motiv în plus să câștigăm, trebuie s-o facem pentru suporteri. Știm cât de special este acest derby pentru ei, sunt sigur că jucătorii vor da totul pentru cele 3 puncte.

Am văzut o reacție foarte bună la meciul cu Farul. Spiritul arătat la acea partidă este cel pe care ni-l dorim la această echipă. Am văzut reacție din partea jucătorilor și sunt sigur că vom vedea același spirit și la meciul cu Dinamo.

Orice moment special pentru fani este special și pentru mine. Știu că este un meci tradițional, poate cel mai mare derby al țării. Este un meci special și pentru mine. Nu e vorba doar de cele 3 puncte, trebuie să câștigăm pentru suporterii noștri. Sunt 100% sigur că vom avea parte de sprijinul suporterilor, la fel cum l-am avut la fiecare meci până acum.

Băieții au arătat în momentele dificile cine sunt cu adevărat. La meciul cu Farul au arătat caracter și calitate. Sunt pozitiv înaintea meciurilor, nu mă tem niciodată. Cred în acești jucători”.