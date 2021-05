Mihai Mărgineanu, depistat pozitiv cu Covid-19. Prin ce a trecut actorul din Las Fierbinți

Mihai Mărgineanu a dezvăluit că a fost infectat cu noul tip de coronavirus, cu puțin timp înainte de a pleca în vacanță cu familia. Cântărețul în vârstă de 51 de ani a povestit totul despre contactul cu virusul din China într-o postare în online.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Actorul din celebrul serial „Las Fierbinți” a dezvăluit că depistarea cu Covid-19 s-a produs în urmă cu o lună, moment în care a mers de urgență la Institutul Matei Balș din Capitală pentru a face toate analizele necesare în această situație.

Vedeta de la Pro TV nu a avut nevoie de internare pentru că a avut o formă ușoară a bolii. Mihai Mărgineanu s-a tratat la domiciliu, unde stând alături de cei dragi, un alt membru s-a infectat, și anume partenera sa de viață, Andreea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihai Mărgineanu a avut Covid-19. Cum s-a simțit cântărețul

Mihai Mărgineanu nu a avut niciun simptom specific noului tip de coronavirus în primele zile după diagnosticare, însă ulterior lucrurile au început să se înrăutățească. Artistul s-a simțit tot mai rău, durerile de cap fiind principalul simptom.

De asemenea, actorul a avut o stare neplăcută de mahmureală care l-a ținut zile bune. Vedeta a ținut cu dinții de protocol și de tratamentul prescris de medic, în două săptămâni reușind să se pună pe picioare atât el, cât și soția sa.

ADVERTISEMENT

Cântărețul s-a bucurat în cele din urmă și de vacanța pe care o avea în plan, Mihai Mărgineanu precizând că a purtat tot timpul mască de protecție pentru o mai mare siguranță.

„A fost o lună ciudată. În jur de 15 aprilie, m-am infectat cu Sars-Cov (adică am făcut Covid), exact înainte cu o zi să plec în vacanță cu ai mei. Fără simptome, o formă ușoară și fără complicații.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am mers la Matei Balș pentru evaluare, am făcut toate analizele, care m-au impresionat chiar și pe mine și s-a decis că sunt în regulă. Am fost chiar foarte plăcut impresionat de organizarea medicală și spitalicească de la Balș!

După aia mi-a fost rău și nu mi-a mai plăcut. M-a durut capul și m-am simțit mahmur mai multe zile. Dar am urmat un protocol medical, am dormit, am râs mult cu fii-mea și cu mama fii-mea, adică ea (că și ea a comis-o cu aceeași boală și același tratament).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După care ne-a trecut! În două săptămâni am plecat cu toate alea în ordine și cu masca pe meclă pe unde a vrut mușchiul nostru”, a scris Mihai Mărgineanu pe pagina sa de Facebook.

Actorul nu este singurul din serialul „Las Fierbinți” care s-a confruntat cu virusul din China. Mihai Bobonete a dezvăluit în urmă cu ceva timp că a avut boala, la fel și ceilalți membrii ai familiei.

ADVERTISEMENT

Bobiță și-a recăpătat mirosul destul de greu, precizând că în întreaga perioadă în care a avut coronavirus a transpirat foarte mult.