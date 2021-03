Mihai Mitoșeru are Covid-19. Cât de mult a slăbit din cauza bolii și cum se simte acum

Mihai Mitoșeru le-a transmis fanilor de pe Facebook că a fost confirmat cu Covid-19. Prezentatorul a dezvăluit care este starea sa de sănătate, dar și cât de mult a slăbit în ultima perioadă din cauza stresului la care a fost supus.

Vedeta a aflat că are o formă ușoară a virusului din China, cel mai probabil boala dezvoltându-se pe fondul oboselii și problemelor prin care a trecut cu mama sa, actrița Camelia Mitoșeru, care în prezent este departe de el, fiind îngrijită de soția lui Nae Lăzărescu, Elena.

Gazda emisiunii „Se strigă darul” de la Kanal D a precizat că a dat jos peste 10 kilograme în ultimele trei luni. Mihai Mitoșeru a vorbit și despre simptomele pe care le are din cauza noului tip de coronavirus, cel mai accentuat fiind nasul înfundat.

Mihai Mitoșeru, confirmat cu coronavirus. Ce simptome a avut vedeta

Mihai Mitoșeru nu și-a pierdut gustul și mirosul și nici nu a avut parte de dureri musculare, așa cum s-a întâmplat în cazul altor persoane care au avut boala. Vedeta a avut numai dureri de cap și de gât, însă toate aproape că i-au trecut acum.

„Am avut o formă foarte ușoară. Chiar dacă am avut grijă, tot l-am luat, și într-un moment foarte prost. Doar am avut nasul înfundat. Am avut gust, am avut miros, nu m-a durut capul, nu m-au durut mușchii.

Am simțit, m-am trezit cu nasul înfundat, m-a durut capul și gâtul. Toate au trecut, doar nasul, că ăsta mereu mă ia, că am deviație de sept. Am fost foarte stresat, am slăbit 10 kilograme.

Cea mai bună dietă, stres se cheamă. În 3 luni de zile, de când mama s-a operat, de când am trecut prin toate, 10 kilograme. Nu v-o recomand”, a spus vedeta într-un video postat pe Facebook.

Prezentatorul de la Kanal D a ținut să sublinieze faptul că mama sa, Camelia Mitoșeru, a fost ferită de neplăcerii virusului din China. Din păcate, actrița a trecut prin mai multe probleme în ultimele luni, ajungând la spital pentru o operație pe creier.

„Important e că mama e bine, o sunam din jumătate în jumătate de oră să văd dacă e bine. Mi-am dat seama că există Dumnezeu. Și asta cu Covidul, chiar când mama a ieșit din spital, dar mama nu are nimic, și eu sunt bine.

Îi mulțumesc Elenei Lăzărescu, fosta soție a marelui Nae Lazarescu, care stă cu mama și are grijă de ea în perioada asta în care stau închis în casă”, a adăugat Mihai Mitoșeru.

Vedeta se află în ziua a 13-a de izolare, așadar mai are foarte puțin și poate reveni la activitățile sale. Prezentatorul TV se simte foarte bine, precizând că a luat Covid-19 deși a purtat mască și a ținut cont de toate măsurile de protecție.