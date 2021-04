Mihai Mitoșeru are o nouă iubită! “Nu mai vreau să aud de Noemi!”

Mihai Mitoșeru a făcut anunțul neașteptat în emisiunea Teo Show, de la Kanal D: are o nouă iubită! După niște luni în care a trecut prin momente dificile, acum pare că soarele a răsărit pe strada lui.

A divorțat de Noemi în urmă cu doi ani, dar fanii lui au sperat că se va împăca ulterior cu fosta lui soție. Însă, se pare că Mihai Mitoșeru a descoperit că nu mai există niciun strop din iubirea care i-a legat cândva.

Acum, a fost invitat în emisiunea lui Teo Trandafir. A povestit cu această ocazie despre spaima pe care a simțit-o când și-a dat seama că are COVID-19, după ce mama lui a fost operată pe creier.

Mihai Mitoșeru are o nouă iubită

Abia acum a recunoscut Mitoșeru că are o nouă parteneră de viață. Mai mult decât atât, s-a săturat de întrebările legate de o posibilă împăcare cu Noemi, fosta soție.

“Nu o știi, e nouă. (n.r. despre noua iubită) Noemi a fost și n-a fost lângă mine. Noi nu ne-am împăcat că n-aveam de ce să ne împăcăm. Noi am omorât amândoi dragostea aia. Dar prietenia, faptul că era un om care mă cunoștea de 14 ani. Eu aveam nevoie de obișnuința aia acum, când îmi era greu.

Mi-am dat seama că sunt singur pe lume pentru că eu am vrut asta. Nu mai vreau să aud de Noemi, dar nu în sensul rău. Normal că am vorbit cu niște fete la telefon. Am cunoscut o fată, e ok, e prea ok și chiar mă sperie.

M-am obișnuit să fiu singur, poate nici eu n-am trecut prin pasa asta. I-am zis de patru zile să mă lase puțin în pace, că eu sunt nebun, că m-am speriat”, a recunoscut Mihai Mitoșeru, în emisiunea Teo Show.

Cum și-a dat seama Mitoșeru că a făcut COVID

El a trecut prin momente de groază după ce și-a dat seama că a luat noul virus. S-a temut ca acest lucru să nu o afecteze pe mama lui, aflată în categoria de risc.

“S-a trezit după operație, e bine totul, a luat niște pastile care scot apa și ea nu bea apă, așa că mai leșină. Am stat cu ea, când am făcut eu COVID-19. Nu știu de unde am luat, m-am protejat un an de zile. M-am izolat, a stat cu ea fosta soție a lui Nae Lăzărescu. Am sunat din 5 în 5 minute, să întreb dacă are gust sau miros.

Timp de cinci zile, nici măcar n-am mâncat. Nu îmi stătea gândul la mâncare. Dumnezeu, neluând mama COVID-19, a zis: ia de aici! N-am cum să nu spun că nu există ceva de la Dumnezeu. Încă mai stăteam la mama, m-am trezit într-o zi cu o răceală ușoară.

După câteva zile, am avut o senzație ciudată în corp, parcă mi-a injectat cineva o substanță. Nu mă durea nimic, m-am dus și eram convins că eram pozitiv. N-am avut febră, am avut miros și gust. Eu mă protejez și acum la fel ca înainte să facă COVID, o fac pentru mine și pentru ceilalți. Așa e de bun simț”, a completat Mitoșeru.