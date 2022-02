Kanal D a anunțat cine l-a înlocuit pe Bursucu în emisiunea “Teo show”. Surpriză mare pentru telespectatori

Șefii din Kanal D au decis ca Bursucu să fie înlocuit, în show-ul prezentat de Teo Trandafir, de două vedete ale postului: Mihai Mitoșeru și Bella Santiago. Cei doi au apărut luni, 28 februarie, în emisiunea Teo Show și au fost anunțați, în mod oficial, ca fiind noii colegi ai prezentatoarei Teo.

Bursucu, înlocuit de Mihai Mitoșeru și Bella Santiago

Bursucu, pe numele lui real Adrian Cristea, a decis să renunțe la emisiunea pe care, timp de ani buni, a prezentat-o la Kanal D alături de Teo Trandafir. El a preluat matinalul postului TV și, alături de vor apărea ”pe sticlă” de săptămâna viitoare.

După ce și-a luat adio de la telespectatorii emisiunii Teo Show, în ediția difuzată vineri, 25 februarie 2022, șefii turci ai Kanal D au decis cine vor fi înlocuitorii Bursucului. Iar alegerea făcută îi indică pe Mihai Mitoșeru, vedetă cu vechime deja în televiziune, și cântăreața Bella Santiago, una dintre artistele care au făcut senzație în emisiunea ”Bravo, ai stil”.

Interesant este însă că, dacă Bella Santiago este o surpriză, mutarea care îl face pe Mihai Mitoșeru să apară, de acum zilnic, pe micile ecrane părea să fie pregătită de mai mult timp. Mai exact, la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut, a avut grijă să îl mai înlocuiască pe Bursucu în emisiunea Teo Show, iar succesul avut l-a ”calificat” drept înlocuitor al coregrafului.

Mihai Mitoșeru și Bursucu, câte două emisiuni fiecare

Înlocuitorul lui Busucu în emisiunea Teo Show, Mihai Mitoșeru prezintă și o altă producție tv la Kanal D. Alături de Grațiela Duban, Mito apare la Se strigă darul, o emisiune care apare sâmbăta și care transformă nunțile în adevărate reality-show-uri.

Bursucu, prezentatorul matinalului care va începe pe 7 martie, la Kanal D, are, la rândul lui, și o emisiune de succes în weekend, Roata Norocului, show care, din informațiile FANATIK, va fi păstrat și pe viitor ăn portofoliul postului și care, până acum, a avut audiențe serioase.

“Mă simt privilegiat să am această misiune zilnică, aceea de a-i face pe cei de acasă să înceapă ziua cât mai bine. Cum te trezești dimineață așa îți va merge până seară, așa că vom face în așa fel încât zilele să le fie telespectatorilor mai frumoase, râsul mai sănătos, iar veștile cât mai utile!

Îmi doresc să aflăm împreună cum să ne facem viață mai frumoasă, mai relaxată. E un proiect în care cred foarte mult, o nouă etapă în carieră mea și abia aștept să mă întâlnesc cu telespectatorii matinali”, a declarat Bursucu, conform unui comunicat de presă remis de Kanal D.

Finalistele Bravo, ai Stil au ajuns prezentatoare TV

Bella Santiago, noua vedetă de la Teo Show, s-a făcut cunoscută ca și cântăreață, dar succesul la Kanal D l-a obținut după ce a reușit să ajungă în finala Bravo, ai Stil. Interesant este că, la fel ca și Bella Santiago, Viviana Sposub, co-prezentatoarea matinalului de la Kanal D, a ajuns și ea în finala emisiunii de modă de la postul tv.

Cântăreața originară din Filipine s-a clasat pe locul al treilea, întrecută fiind de Viviana Sposub și de marea câștigătoare a trofeului de la Brav, ai Stil, Ruxi.

dintr-o relație mai veche și, conform declarațiilor făcute de cântăreață, micuța nu își amintește de tatăl biologic. ”M-am îndrăgostit de un bărbat care era în armată, aveam 20 de ani. El venea două zile pe lună acasă, așa am avut o relație de un an. Am rămas însărcinată.

După ce am născut, și-a cunoscut fiica și a plecat din nou la război, în Afganistan. Mi-a promis că după o săptămână va reveni. Am așteptat o săptămână, un an și nu am mai auzit nimic de el”, spunea înlocuitoarea lui Bursucu de la Teo Show, Bella Santiago, pentru .