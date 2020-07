Mihai Mitoșeru, de urgență pe masa de operație. Ce a pățit prezentatorul

Mihai Mitoșeru a mers la un control de rutină în urmă cu puțin timp, însă medicii au luat o decizie radicală, și anume de a-l supune unei intervenții chirurgicale. Vedeta a ajuns de urgență pe masa de operație, după ce a aflat că este la un pas de moarte.

Potrivit spynews.ro, aceasta a mers la un simplu control din cauza varicelor care îi dădeau mari dureri de cap, cadrele medicale considerând că are nevoie imediată de o operație.

Așa se face că prezentatorul „Se strigă darul”, Mihai Mitoșeru, se află în aceste momente în sala de operație. Medicii au luat decizia de a îndepărta definitiv varicele care îi făceau mari probleme și îi puneau viața în pericol.

Prezentatorul TV, Mihai Mitoșeru, supus de urgență unei operații

Situația nu este una ușoară, vedeta fiind speriată de decizia medicilor de a-l băga în operație de urgență și asta pentru că și fostul său socru a suferit de această boală care din păcate, i-a cauzat în cele din urmă moartea.

Mihai Mitoșeru nu stă deloc bine nici pe plan sentimental. După o căsnicie de 13 ani, acesta a luat decizia de a divorța, despărțirea având loc la notar după ce Noemi, partenera sa de viață plecase de acasă cu câteva luni înainte. În urmă cu câteva luni vedeta a explicat și motivele pentru care s-a ajuns în această situație.

„Eram foarte coleric, mă enervam, dar aveam și motive pentru că ea era foarte rece. Într-o noapte ne-am certat foarte tare, a plecat la mama ei și a zis să ne despărțim. Mie îmi e mai greu că am rămas singur într-o casă mare și e greu să fii singur.

Ea s-a bucurat ca un copil că nu mai spală vasele și nu mai face de mâncare, deși niciodată nu am pus-o să facă asta! Ea are impresia că dacă ne-am despărțit e mai liniștită. E greu să fii singur.

Au trecut patru luni de zile și am acceptat situația. Am sunat-o și am întrebat-o ce facem. Mi-a zis că este liniștită așa și că să lăsăm lucrurile așa. Am încercat.

Eu am înțeles unde am greșit. Eu țipam, înjuram. Nu trebuia să fac atât de urât. Am greșit enorm. Chiar dacă nu o să mai fim împreună, am înțeles unde am greșit”, a spus acum ceva vreme Mihai Mitoșeru, în cadrul emisiunii „Teo Show”.

