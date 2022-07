Mihai Mitoșeru, din nou îndrăgostit. Cine este cea care i-a furat inima

Mihai Mitoșeru (47 ani) iubește din nou. În viața lui a apărut o femeie care ar fi prea perfectă, conform spuselor sale. Îndrăgitul prezentator a fost rezervat în a oferi mai multe detalii.

Mihai Mitoșeru iubește o nouă femeie: ”E prea e ok! Trebuie să aibă ea o problemă!”

Chiar dacă nu i-a dezvăluit identitatea, Mihai Mitoșeru a mai spus că se află la început de drum Vrea să vadă cum vor mai evolua lucrurile, astfel încât totul să devină mai serios.

” (…) Eu sunt foarte sincer! Am cunoscut o fată și care e chiar ok! Dar suntem la început, ne vedem! Eu încă sunt fricos pentru că mă gândesc, nu se poate, prea e ok! Trebuie să aibă ea o problemă!”, a declarat vedeta TV pentru

Pentru aceeași sursă, Mihai Mitoșeru a dezvăluit și ce își dorește de la femeia de lângă el. Mai exact, vrea ca aceasta să fie o fire ”normală” încât să poată interacționa fără nicio problemă.

”Îmi doresc mult! Îmi doresc puțin dar mult! Îmi doresc să fie normală, îmi doresc să pot să vorbesc cu ea, să mă uit la ea, să mănânc cu ea, să îmi placă totul cu ea!”, a mai precizat Mihai Mitoșeru.

Mihai Mitoșeru a fost căsătorit 13 ani cu Noemi

Mihai Mitoșeru a luat prin suprindere pe toată lumea din jurul său atunci când în 2019 a anunțat că el și fosta soție, Noemi, au ales să meargă pe drumuri separate. Totul s-a întâmplat după 13 ani de căsnicie.

În cadrul unui interviu televizat, Mihai Mitoșeru a recunoscut faptul că . Se învinuiește pentru acest pas și consideră că nu a știut să-și aprecieze suficient partenera.

”Aș fi vrut să nu existe. Am divorțat..că am vrut să divorțez, că am crezut că e bine să divorțez, am greșit, recunosc, n-am știut să apreciez omul de lângă mine, pentru că niciodată nu apreciezi ce ai lângă tine, apreciezi după ce nu mai ai.

Am făcut multe greșeli, întotdeauna când faci greșeli, nu-ți dai seama. Ai impresia că tu n-ai făcut nimic și că celălalt e vinovat, chiar și pentru greșelile tale. Am divorțat, am fost fraier”, a spus Mihai Mitoșeru în emisiunea ”Interviu WOW”.