Mihai Mitoșeru acceptă că a greșit când a divorțat: ”Niciodată nu apreciezi ce ai”

Mihai Mitoșeru s-a despărțit de Noemi după 14 ani de căsnicie și acum regretă că a în 2019. În emisiunea ”Interviu WOW”, prezentatorul TV a mai subliniat că ultimii ani au fost dificili pentru el.

Mai ales în plan personal, coprezentatotul emisiunii ”Se strigă darul” (Kanal D) susține că a fost urmărit de mult ghinion. De asemenea, el a declarat că oamenii ar trebui să învețe multe după cele întâmplate în pandemie.

Când a venit vorba despre divorț, nu a ezitat și a spus că a realizat care au fost greșelile sale. Dând timpul înapoi, el este convins că despărțirea de Noemi a fost una dintre marile erori ale vieții sale.

În această perioadă grea pentru omenire, prezentatorul tv a avut probleme și cu mama lui. În cele din urmă, așa cum vom vedea mai departe, totul s-a terminat bine.

Mihai Mitoșeru a primit multe lecții de viață în ultimii doi ani

”Să învățăm din perioada asta de pandemie multe. Eu am învățat multe în doi ani de zile. Mie mi s-au întâmplat toate în acești doi ani. Aș fi vrut să nu existe. Am divorțat… că am vrut să divorțez, că am crezut că e bine să divorțez.

Am greșit, recunosc. N-am știut să apreciez omul de lângă mine, pentru că niciodată nu apreciezi ce ai lângă tine. Apreciezi după ce nu mai ai. Am făcut multe greșeli…

Întotdeauna când faci greșeli, nu-ți dai seama. Ai impresia că tu n-ai făcut nimic și că celălalt e vinovat, chiar și pentru greșelile tale. Am divorțat pentru că am fost fraier…”, a spus Mihai Mitoșeru, conform .

Altfel, vedeta de la s-a referit și problemele de sănătate ale mamei sale. Ca orice fiu, el se consumă enorm când cea care i-a dat viață nu-i răspunde la telefon.

Mama lui Mihai Mitoșeru a trecut prin momente grele

”După aceea s-a întâmplat cu mama să aibă tumoră pe creier, de 6 centimetri. Exact acum un an și ceva s-a operat. După aceea a fost bine, a fost rău, a fost bine, a fost rău…

Și acum stau cu stres, când mă sună. A luat pastilele, n-a luat pastilele?… Dacă nu răspunde, deja înnebunesc și plec spre ea. Așa e normal să fie un copil. Am învățat la un moment dat că trebuie să înveți să te descurci singur.

Niciodată n-am știut sau n-am vrut să mă descurc singur. Aveam o soție, am o mamă, dar la un moment dat poți să nu mai ai. Soția nu mai e…”, a mai spus Mihai Mitoșeru.