Mihai Mitoșeru, anunț disperat. Hackerii au spart contul de Facebook al vedetei

Vedeta a dezvăluit că cineva i-a spart contul de Facebook, singurul deschis pe rețelele de socializare. Se pare că persoana respectivă a început să trimită mesaje pentru a cere informații confidențiale.

Cunoscutul în vârstă de 46 de ani a precizat că prietenii său nu știau ce se întâmplă și au trimis date despre identitățile lor, crezând că le cere chiar Mihai Mitoșeru.

Revoltat peste măsură de situația prin care trece, prezentatorul a mărturisit că nu înțelege motivul pentru care unii oameni recurg la astfel de gesturi.

Mihai Mitoșeru, victima hackerilor. Vedeta s-a trezit cu contul de Facebook spart

Mihai Mitoșeru a reușit în cele din urmă să-și recupere contul cu ajutorul prietenilor. A schimbat parola de la Facebook și a atenționat pe toată lumea că nu are alte pagini deschise.

„Eu am un singur cont de Facebook și mi-au spart contul. Dădeau mesaje de pe contul meu, eu nu vedeam și ei cereau la oameni identitățile.

Nu știu exact ce poți să faci cu ele, nu mă pricep, dar bănuiesc că fac niște bani. Săracii oameni au crezut că mesajele sunt chiar de la mine și chiar au trimis.

Acum am schimbat parolele, e ok. Nu am Instagram și îmi tot apar conturi. Cu ajutorul prietenilor le-am închis, că dau report.

Nu înțeleg de ce se face asta, adică ce câștigi? Ai o părerea atât de proastă de tine, încât pui poze cu altul?”, a declarat Mihai Mitoșeru în emisiunea „Teo Show” de la Kanal D, scrie .

Din păcate, nu este singurul cu identitatea furată. Medicul oftalmolog Monica Pop și Oana Roman s-au plâns în ultima perioadă din aceeași cauză.

Totodată, contul de Instagram al jucătoarei de tenis Simona Halep a fost spart de hackeri în urmă cu ceva vreme. Aceștia au postat și un mesaj în care cereau bani.