Mihai Mitoșeru, luptă cruntă cu depresia: “A fost groaznic. O luam razna până la sfârșitul zilei”

Mihai Mitoșeru recunoaște, zâmbind acum, că a trecut printr-o depresie cumplită de-a lungul ultimilor doi ani și jumătate. Pentru FANATIK, vedeta Kanal D a povestit prin ce a trecut și a explicat că depresia sa a fost accentuată de divorțul de Noemi și de îmbolnăvirea mamei sale, Camelia Mitoșeru.

Mihai Mitoșeru a vorbit despre depresie! Ce l-a ținut în viață în momentele grele

”Care a fost cel mai urât moment din viața mea? Au fost prea multe. Dar pot vorbi despre cele mai recente. De exemplu, pandemia. Că atunci mi s-au întâmplat toate. Am divorțat, mama operație pe creier, eu nu am muncit un an jumătate”, spune Mihai Mitoșeru.

Mai mult, pentru FANATIK, actorul și prezentatorul tv a recunoscut că a trecut prin toate stadiile depresiei. De la mâncat compulsiv, la gânduri negre, probleme legate de singurătate și chiar momente în care a apelat la orice metodă care să îi distragă atenția de la gândul că nu are rost să mai trăiască.

”Pentru mine a fost groaznic. Am căzut psihic. Chiar dacă aveam prieteni lângă mine, mai vorbeam prin videocall, dar tot am căzut psihic. Mai ales că nici nu munceam. M-am îngrășat ca porcul, am pus vreo 10 kile – am scăpat totuși de ele -, a fost greu. Dar cel mai rău a fost la căpățână, mai ales când mă gândeam că nu o să mai fie mama, iar asta e greu de acceptat.

”Homeland m-a ținut în viață în perioada aia”

Seara unui burlac închis în casă, singur, arăta groaznic. Seara începea pe la ora 12, la prânz (râde, n. red.), nici măcar vinul nu mai mergea. Mă uitam la seriale, până a doua zi dimineața, ca să nu mor. Serialul Homeland m-a ținut în viață în perioada aia, e cel mai bun serial de spionaj și e și lung.

Nu făceam niciun fel de sport, dar îmi comandam pizza, burgeri, shaorma, clătite și alte lucruri din-astea ”sănătoase” ca să nu înnebunesc. Dar înnebuneam, o luam razna până la sfârșitul zilei, zilnic, era foarte rău”, povestește Mihai Mitoșeru.

Mihai Mitoșeru: ”Mi-am dat seama că am rămas singur”

una mai dificilă decât ar fi crezut vreodată. Iar situația s-a înrăutățit odată cu pandemia de COVID-19, vedeta TV găsindu-se, brusc, în situația de a fi singur, între patru pereți.

”Mi-am dat seama că am rămas singur, că până la urmă n-am copii, n-am familie, soție sau frați. Mi-am dat seama că am greșit că am rămas singur, că trebuia să fac ceva ca să nu rămân singur. Am trecut prin multe, am învățat multe, sper că nu o să mai greșesc în viitor”, a mai spus, pentru FANATIK, Mihai Mitoșeru.

În altă ordine de idei, acum, că a depășit momentul depresiei, zâmbește când se gândește că, într-un final, va deveni din nou bărbat însurat. Sau, spune el, măcar poate spera că se va întâmpla și asta, în viitor. E adevărat, încă nu are cu cine…

”La un moment dat s-ar putea să mă însor. Dar de doi ani și jumătate nu am avut o relație care să mă ducă cu gândul la căsătorie, dar asta nu înseamnă că nu vreau să mă însor sau că nu cred în această instituție. Dar în același timp, nu cred că îmi doresc prea multe de la viață!

Adică, vreau o fată normală, dar nu prea mai găsesc. La un moment dat o să mă însor, mie îmi place nunta, prezint nunți, eu mă distrez la nuni. Dar de la o vârstă, cum m-am i maturizat, vezi totul. Vezi defectele celor din jurul tău, le văd și pe ale mele. Și atunci nu îmi place nimeni”, a mai spus Mihai Mitoșeru.

Mihai Mitoșeru: ”Mie îmi plac nunțile”

Când vine vorba de nunta lui, recunoaște Mihai Mitoșeru, este chiar nerăbdător. Nu de altceva, dar lui îi plac nunțile și, ani la rândul, a trăit, la propriu, din asta. În plus, spune el zâmbind, i-ar face și o bucurie mamei sale.

”Doamna Camelia mă bate la cap, dar ea nu e eu. Eu nu pot să fac ceva pentru mama în această direcție, fac pentru mine. Dar trebuie să îi placă și mamei, deși, dacă mie îmi place mult, cum eu mă însor, se împacă și ea. Mie îmi plac nunțile. Prezint nunți. Fac emisiune cu nunți. Mă distrez la nunți”, a mai precizat Mitoșeru pentru FANATIK.

De altfel, ne-a mai dezvăluit el, au și reînceput filmările emisiunii Se Strigă Darul d ela Kanal D, iar asta în bucură foarte mult. ”Îmi place să muncesc, chiar dacă o fac de luni până luni”, spune Mihai Mitoșeru. În plus, ne mai precizează el, la muncă se distrează de minune. ”Ce poate să fie mai frumos decât să faci show la nuntă? Acolo unde oamenii se bucură, sunt fericiți?”, mai spune, zâmbind, Minhai Mitoșeru.