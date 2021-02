Mihai Mitoșeru, prezentatorul de la Kanal D, a postat un nou mesaj, după ce i-a anunțat pe fani că mama lui a fost internată de urgență și a primit un diagnostic destuș de grav.

Fiul Cameliei Mitoșeru a ținut să le mulțumească tuturor pentru ajutorul acordat și a transmis că mama lui va fi operată cât de curând. În câteva ore, oamenii au donat suficient sânge pentru intervenția chirurgială la care va fi supusă actrița.

Prezentatorul a fost impresionat de ajutorul pe care l-a primit, mai ales din partea celor pe care nu îi cunoaște personal. Și Oana Roman a făcut apel la fani pentru a dona sânge, lucru care a contribuit foarte mult la mobilizarea oamenilor.

Mihai Mitoșeru, mesaj pentru fani, după ce mama lui a fost internată de urgență

Mihai Mitoșeru a făcut un anunț despre situația mamei sale, actrița Camelia Mitoșeru, după ce a fost internată la spital cu o afecțiune gravă, care necesită o intervenție chirurgicală destul de complicată.

Din fericire, s-a strâns suficient sânge, iar vedeta urmează să fie operată în cursul zilei de miercuri. Mihai Mitoșeru a ținut să le mulțumească tuturor pentru că s-au mobilizat și l-au ajutat în această situație dificilă.

Camelia Mitoșeru a fost diagnosticată cu o tumoră beningnă, meningiom, care trebuie operată, întrucât nu se poate trăi cu ea, fiind destul de mare. Fiul actriței a făcut un apel public din cauza lipsei de sânge din România, din moment ce ar fi trebuit să fie operată în dimineața zilei de astăzi.

„În primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că s-a strâns tot sângele de care aveam nevoie, chiar mai mult, cred. O să încep cu începutul, foarte repede. Nu suntem niște persoane care să ne victimizăm, nu am vrut să ne spunem problemele personale pentru că nu este normal. La televizor sau în public râdem și glumim și atât.

Acum vreo două luni de zile am aflat că mama are o tumoră beningnă, meningiom se numește, cu care nu se poate trăi, adică trebuie operat. O tumoră destul de mare. Normal că ne-am speriat, după care am acceptat situația, după care am început să vedem ce trebuie să facem. Azi de dimineață trebuia să se opereze mama.

Problema este că în România este o mare lipsă de sânge, nu există sânge la centrele de hematologie și a trebuit să facem un apel public, de data aceasta, pentru că era nevoie. Și practic am apelat la toți prietenii pe care îi am, pe unii nici nu îi cunosc. Vreau să le mulțumesc tuturor, nici nu știu cu cine să încep.

O să încep cu Oana Roman pentru că ea a fost lângă mine și pratic ea a vorbit în locul meu cu multă lume, ea a ținut legătura și cu presa. Le muțumesc actualilor colegi și foștilor colegi, le mulțumesc celor care au distribuit mai departe și bineînțeles, celor care au donat.

Le mulțumesc fetelor de pe Instagram, Cristinei Ich, Alinei Ceușan și multora care au postat, sunt foarte mulți care au fost lângă noi. Le muțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje, celor care m-ați sunat, sunt prieteni care au fost și au donat sânge, sunt oameni care urmau să se ducă mâine, dar nu mai este nevoie. Știu că românii sunt săritori, dar nu mă așteptam să fie atât de buni.

Vă mulțumesc din suflet! În momentul ăsta s-a strâns sânge, mama se va opera miercuri și sper ca totul să fie în regulă pentru că așa vrea Dumnezeu, simt asta, mi-a demonstrat asta începând cu ziua de astăzi, prin voi. Vă mulțumesc din suflet”, a transmis Mihai Mitoșeru pe Facebook.

Mihai Mitoșeru și mama lui au trecut prin clipe grele anul trecut

Mihai Mitoșeru a fost operat în luna iulie a anului trecut, după ce s-a prezentat la doctor cu simptome supărătoare, care însă nu păreau grave. Prezentatorul TV a descoperit că avea un cheag de sânge la picior, care trebuia operat urgent sau ar fi ajuns la inimă. Acesta avea picioarele umflate și de aceea a apelat la ajutorul medicului.

„Mulțumesc din suflet pentru mesaje. Am venit la un simplu control și am aflat ca am un cheag de sânge la picior care se putea duce, în orice clipă, la inimă! A trebuit să mă operez imediat și acum totul e ok! Mulțumesc domnului profesor doctor Mircea Pătruț și echipei medicale!”, a spus vedeta la sccurt timp după intervenția chirurgicală.

Camelia Mitoșeru a fost și ea la doctor după ce i s-au umflat picioarele, însă nu a fost vorba de o afecțiune gravă și totul s-a reolvat cu tratament medical.

„Nu fac bine deloc! Mi s-a umflat un picior și m-am speriat și m-am dus la clinica aia unde s-a operat Mihai și nu e de operat la mine, dar mi-au dat un tratament. Am avut noroc.

Da, tot așa, ca lui Mihai, numai că la mine nu sunt pe afară, sunt pe dinauntru. De aia m-am și dus că am văzut că mi s-au umflat amândouă picioarele! Am 4 zile de tratament, în mod sigur nu e grav!”, a declarat vedeta pentru Antena Stars vara trecută.