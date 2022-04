Mihai Mitoșeru regretă separarea de Noemi. În ce relații sunt foștii soți acum

Colegul lui Teo Trandafir de la Kanal D regretă separarea de frumoasa blondină, care lucrează la o companie aviatică. Vedeta recunoaște că a greșit în momentul în care a pus punct mariajului cu fosta sa soție.

Mihai Mitoșeru, dezvăluiri despre relația cu fosta soție. Cum se înțelege cu Noemi

Mihai Mitoșeru a spus în ce relații este în prezent cu Noemi, cu care a fost văzut adesea de oameni. a realizat destul de târziu că și-a pierdut jumătatea, femeia cu care a avut o iubire sinceră.

„N-aș mai divorța, a fost o greșeală și când mi-am dat seama era prea târziu. Suntem într-o relație normală. Încercăm să nu vorbim unul cu celălalt foarte mult, nu există prietenie după așa o relație de iubire.

Dar când unul dintre noi are nevoie suntem alături unul de celălalt. Cred că încă mai simțim ceva unul pentru celălalt”, a spus Mihai Mitoșeru pentru publicația .

Mihai Mitoșeru, momente grele în ultimii doi ani

Prezentatorul de la Kanal D a trecut prin mai multe evenimente neplăcute în ultimii doi ani. A trecut printr-un dureros, după o relație de 14 ani, dar și mai multe probleme de sănătate cu mama sa, Camelia.

„Au fost multe evenimente în ultimii doi ani și jumătate: am divorțat, mama a trecut printr-o operație pe creier, a venit pandemia, am avut covid. A fost o perioadă foarte, foarte grea.

Cel mai greu a fost când mi-am dat seama că sunt singur pe lume. Am divorțat, tata nu mai este, nu am frați sau surori și nu pot accepta că mama, la un moment dat, nu va mai fi, indiferent de vârsta pe care o are.

Când i-a fost descoperită tumora am început să mă gândesc la asta și mi-a fost greu să mă gândesc că voi rămâne singur pe lume, să mă gândesc ce voi face, încotro o iau, cine este lângă mine.

Am mulți prieteni care au fost și sunt lângă mine, dar nu este același lucru, nu este acel om lângă mine”, a completat Mihai Mitoșeru, mai arată sursa menționată mai devreme.