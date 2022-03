Mihai Morar are două știri superbe pentru fanii săi: ”Chiar în weekendul acesta”

Mihai Morar a oferit câteva detalii despre revenirea în televiziune. Se va întâmpla chiar în acest weekend și în prim-plan este o emisiune. Pentru fostul prezentator de la ”Răi da buni” este un proiect special.

Lui Mihai Morar îi era dor de televiziune

În ceea ce privește partea legată de familie, amintim că are trei copii cu . Este vorba despre gemenele Mara și Cezara, dar și despre Roua, a treia fetiță a cuplului.

În debutul confesiunilor sale, realizatorul de la a făcut o radiografie a ultimelor luni. Concluzia a fost că a reprezentat cea mai bună idee care i-a venit în pandemie.

”Podcastul a fost cel mai mare câștig pe care l-am avut în pandemie. Am renunțat la TV și am reușit să am spațiul mental cât să mă gândesc ce fac mai departe. Iar pandemia și lockdown-ul mi-au dat timpul ăsta. Sunt convins că am mai mulți urmăritori ca la emisiune.

Dar știi în ce măsură? În feedback! Pe câți oameni îi mișcă cea ce fac eu… Și marea mea frustrare în televiziune era că făceam emisiuni bune cu invitați tari și importanți, cu subiecte bune și nu aveam niciun feedback.

Nemulțumirile lui Mihai Morar

Eram doar eu. Să faci o meserie publică, unde nu ai păreri de la publicul tău, este destul de frustrant. Și acum mă bucur că nu vorbesc la pereți. Văd că am publicul meu.

Pentru mine urmează al patrulea copil. Și mă întorc în televiziune chiar în weekendul acesta. O să prezint o nouă emisiune, însă nu vă pot da amănunte deocamdată. Veți afla la momentul potrivit. Este doar un proiect special. Însă vedem ce se va mai întâmpla după”, a declarat Mihai Morar pentru .

Amintim că Mihai Morar a prezentat ”Răi da buni” 13 ani, dar din cauza pandemiei de coronavirus, mai-marii Trustului Intact au renunțat la show în 2020. La fel s-a întâmplat și cu emsiunea pe care Cristian Brancu o prezenta Antena Stars, televiziune la care îl avea coleg pe Morar.