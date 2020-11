Mihai Morar le răspunde fanilor, după ce a fost asaltat de mii de mesaje. Ce cadou ar face tuturor cunoscuților

Mihai Morar le-a dezvăluit fanilor ce face în fiecare dimineață după ce a primit sute de mesaje în privat. Celebrul prezentator de la Radio ZU a spus cum își începe fiecare zi.

Mihai Morar este foarte activ în mediul online și le împărtășește fanilor diverse aspecte din viața lui profesională sau cea de acasă. Omul de radio și-a făcut un obicei la care ține foarte mult și le-a arătat internauților despre ce este vorba.

Matinalul de la Radio ZU citește zilnic o carte din care postează câte un citat. Multe persoane au fost curioase de unde sunt aceste citate, iar Mihai Morar le-a răspuns de îndată.

Mihai Morar le răspunde fanilor, după ce a fost asaltat de mii de mesaje

Mihai Morar este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de radio din România și prezintă matinalul de la Radio ZU alături de colegul său, Daniel Buzdugan. Cei doi lucrează împreună de aproape două decenii.

Mihai Morar a prezentat emisiunea “Răi Da’ Buni” de pe Antena Stars, scoasă din grilă din cauza crizei provocate de COVID-19. Prezentatorul este foarte activ pe rețelele sociale și le prezintă fanilor diverse detalii din viața lui.

După ce a fost întrebat care este cartea din care postează citate în fiecare zi, omul de radio le-a oferit internauților răspunsul. Morar a postat pe contul de Instagram o imagine cu el și cu cartea respectivă, și anume “Stoic zi de zi” de Ryan Holiday și Stephen Hanselman.

Mihai Morar le recomandă tuturor cartea și îi îndeamnă să citească o pagină din ea în fiecare dimineață în loc să stea pe telefon. Cartea se citește zilnic, timp de un an, și cuprinde tainele marilor stoici, cum ar fi Seneca sau Euripide.

Cartea este foarte bună pentru cei care vor să uite de greutățile și de problemele minore și să perceapă lucrurile într-un mod diferit.

“‘MIHAI, CE CARTE E ASTA?’ Dacă tuturor prietenilor mei ar trebui să le cumpăr un singur cadou, atunci cadoul ar fi această carte. Am tot postat, pe Stories, pagini din ea. Și, pentru că nu pot răspunde la peste 1000 de mesaje în privat (nu e nicio exagerare, decât ‘în jos’, poate), v-o arăt aici: ‘STOIC ZI DE ZI’.

O recomand din tot sufletul, chiar dacă eu nu am terminat-o. Și îmi va mai lua aproape un an până când voi ajunge la ultima ei filă. Doar așa se citește cartea asta: câte o pagină pe zi. 365 de zile îți ia ca s-o termini.

Îți mai recomand ceva: dimineața, după ce ce dai jos din pat, în loc să deschizi telefonul, deschide cartea asta. La ziua în care te-ai trezit. Citește un citat nemuritor, în loc de un status trecător. E ca un exercițiu pentru minte pe care îl faci înainte de a-ți începe ziua. O singură pagină pe zi. 365 de zile.

Te vei împrieteni, ușor-ușor, cu niște băieți cu nume ciudate – Seneca, Epictet, Marc Aureliu, Euripide – pe care, chiar dacă au trăit departe, la două milenii de noi, îi vei simți foarte aproape (…) La stoici, nu e doar simplu. E și clar. E și limpede. De la astea, spun băieții ăștia, pleacă fericirea.

(…) Primiți, așadar, cartea ca pe un exercițiu. Z.I.L.N.I.C. Dacă v-am recomandat ceva ‘simpluț’, iertare! Însă, atunci când primesc întrebarea ‘Mihai, vreau să încep să alerg și eu. Ce sfat îmi dai ca să încep?’, de obicei răspund: ‘Pentru început, mergi!’ Asta e cartea din mâna mea: mersul.

Și încă ceva: chiar dacă alergi, chiar dacă ești cel mai bun dintre alergători, câteodată e bine să te oprești și să vezi cum e să mergi din nou. Nu uita mersul! Întoarce-te mereu la simplu. Ca să fie clar. Și limpede.”, a scris matinalul pe pagina de Instagram.

Mihai Morar a crescut în Baia Mare și a avut o copilărie fericită. În anul 2006, matinalul s-a căsătorit cu Gabriela, colega sa de la radio, și au împreună trei copii: gemenele Mara și Cezara, în vârstă de 12 ani, și Roua, născută în 2019.

În trecut, Mihai Morar a fost jurat la X Factor și a câștigat alături de concurentul său, Andrei Leonte.