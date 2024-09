Mihai Morar, mesaj emoționant pentru ziua de naștere a mamei sale: ”Preabună, precum toate Fecioarele pe care le-am cunoscut”

Mihai Morar, pentru ziua de naștere a mamei sale. Vedeta consideră că femeia care la-a dus pe lume este „preabună, precum toate Fecioarele pe care le-a cunoscut”, semn că au o relație extraordinar de frumoasă.

Mihai Morar, postare înduioșătoare pentru aniversarea mamei sale. Cum a descris-o prezentatorul emisiunii X Factor, de la Antena 1

Femeia locuiește la Baia Mare, dar acest lucru nu l-a împiedicat pe moderator să o felicite pentru ziua sa de naștere. Omul de radio este mândru de bărbatul care a devenit mulțumită educației primite de la părinți.

„Azi e ziua mamei mele. Preabună, precum toate Fecioarele pe care le-am cunoscut. Critică, precum orice mama de baiat. Emoțională precum toți din neamul nostru. Cinstită precum jumătatea ei, Tata.

Fericită de trei nepoate (de la mine) și doi nepoți (de la soră-mea). Îngrijorată mereu că fiul ei. La mulți ani, Mama! Cu iubire, Mihai Morar”, a scris prezentatorul de la X Factor pe contul personal de .

Cunoscutul om de radio a postat și o imagine în care apare împreună cu femeia care l-a adus pe lume. Ân schimb, nu a dezvăluit vârsta pe care o împlinește aceasta. Internauții i-au lăsat numeroase comentarii și felicitări pentru această zi specială.

Mihai Morar, postări inedite pentru mama sa

Mihai Morar are în fiecare an postări inedite pentru mama sa, fie că este vorba de ziua de naștere, fie cu altă ocazie. În urmă cu un an a dezvăluit câteva rânduri emoționante despre femeia născută pe data de 18 septembrie.

La momentul respectiv gazda emisiunii X Factor a comparat-o cu anotimpul în care natura înflorește. De asemenea, a ținut să-i mulțumească și să-i transmită toată dragostea pe care i-o poartă în adâncul inimii sale.

„Mama mea e Primăvară. O Primăvară născută Toamna. Și îi mulțumesc pentru toată Vara din sufletul meu. Și cât mă va iubi nu va fi niciodată Iarnă”, nota Mihai Morar în urmă cu un an de ziua mamei sale, pe .