Mihai Morar, dezvăluiri despre scandalul cu Șerban Huidu: „Orgoliul lui era nelimitat”

Mihai Morar a fost invitat în cadrul unui podcast și a adus în discuție conflictul pe care l-a avut cu Șerban Huidu, cu mai bine de zece ani în urmă.

Cei doi au fost prieteni, însă competiția de a avea cel mai bun post de radio a distrus totul. Cei doi și-au adresat replici acide ori de câte ori au avut ocazia.

În ciuda neînțelegerilor dintre ei, are un respect foarte mare pentru munca producătorului emisiunii Cronica Cârcotașilor.

Mihai Morar, despre scandalul cu Șerban Huidu

recunoaște că nici el nu a fost întotdeauna corect în legătură cu scandalul avut cu Șerban Huidu.

Omul de radio spune că neînțelegerile și înțepăturile au apărut atunci când vedeta de la Prima TV a văzut o amenințare în el și colegul său de la Radio ZU, Daniel Buzdugan.

„Tot respectul meu pentru Șerban Huidu. Respect pentru tot ce a făcut în radio și cu Cronica Cârcotașilor.

În momentul în care noi (n.r. Morar și Buzdugan) am devenit o amenințare pentru ei…”, a declarat Mihai Morar la podcastul „ ” găzduit de Gojira, pe canalul de YouTube Happyfish.

Prezentatorul a mai spus că înțepăturile erau tot mai frecvente pe măsură ce el și Buzdugan deveneau mai populari. Mihai Morar regretă că s-a lăsat influențat de aceste neînțelegeri.

Mai mult, acesta nu înțelegea, la momentul respectiv, de ce Șerban Huidu îi spunea că îl admiră, dar îl ataca în emisiunile sale și în postările de pe blog.

„El iubea atât de radio-ul și trăia atât de mult pentru ceea ce făcea încât orgoliul lui era nelimitat. Când a văzut o amenințare în Buzdugan și Morar, au început înțepăturile, cum că noi copiam glumele.

Eu nu spun că noi nu am greșit. Discursul lui devenise foarte vehement și cu cât eram mai puternici pe piață, cu atât era mai rău. Am suferit foarte mult. Îmi pare tare rău că am intrat în jocul ăla.

Aveam emisiuni în care colegii îi ascultau pe Cârcotași și îmi spuneau ‘iar a zis ăla de tine’. Nu înțelegeam ce are cu mine, în condițiile în care eu mă văzusem cu el și îmi zicea că sunt cel mai bun om din radio și că își dorea foarte mult să mă aibă în echipă”, a mai spus Mihai Morar.

Până la urmă, matinalul de la Radio ZU a înțeles că ceea ce s-a întâmplat atunci i-a făcut și un bine: „eram rău, ca un câine pe care îl băteai cu lațul”, a mai spus acesta.

Ce spunea Șerban Huidu despre matinalul de la Radio ZU

După lansarea matinalului de la Radio ZU, în 2008, a scris despre Buzdugan și Morar că au copiat un alt post de radio din New York.

„Adevărul e unul singur: în New York există un Radio Z100, care are la matinal o echipă: morning zoo!

Oamenii de la noul radio aveau nevoie de jingleuri gata făcute și și-au denumit tot radioul după emisiunea americană: e simplu ca bună ziua!”, scria Huidu pe său, în urmă cu mai bine de 13 ani.

Acesta l-a numit „arogant” pe Mihai Morar, spunând că ar face orice pentru audiență.

„Nu înțelegeți greșit: nu vă blamez pentru asta da’ recunoașteți fraților n-o mai dați cotita! Și încă ceva…americanii nu sunt aroganți si nici nu calcă pe cadavre pentru a instaura ‘buna dispoziție’!”, a mai scris producătorul Cronicii Cârcotașilor.

Mihai Morar și Daniel Buzdugan prezentau matinalul de la Radio 21 (actualul Virgin Radio România) la începutul anilor 2000. Șerban Huidu a început Cronica Cârcotașilor ca emisiune de satiră la radio, continuând apoi la Prima TV.