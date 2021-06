Mihai Neicuțescu e nerăbdător să revină la Dinamo: „În iarnă nu m-au vrut, deși renunțam la mulți bani!” Exclusiv

Mihai Neicuțescu este cel mai important jucător împrumutat de Dinamo care se va întoarce în Ștefan cel Mare, după nouă luni petrecute la Chindia Târgoviște.

Atacantul a vorbit pentru FANATIK despre plecarea de la Dinamo, conflictul cu antrenorul Cosmin Contra, regretul său cel mai mare, dar și despre patronatul spaniol, pe care l-a desființat din temelii. Toate acestea și multe altele într-un interviu cu cărțile pe față acordat de atacantul de 22 de ani.

Mihai Neicuțescu e încântat că se întoarce la Dinamo: „E clubul copilăriei mele”

Mihai, ești bucuros că revii la Dinamo?

– Îți dai seama. E clubul la care am copilărit. Vreau să joc, pentru că la Chindia consider că am evoluat prea puțin. Pentru mine e un capitol închis. E diferență mare la nivel de antrenamente între Chindia și Dinamo, adică sunt cu totul alte condiții la Săftica. Acolo nu își permit să facă ce se face la Dinamo. Vreau să rămân la Dinamo cel puțin un an. Mai am doi ani contract.

A venit momentul să primești și tu o șansă?

– Eu zic că da. Mai ales că e mare nevoie de atacanți. Îmi doresc să joc. O șansă o are toată lumea. Dacă merit, sper să fiu pe teren. Am puțin de recuperat, pentru că sezonul ăsta nu prea am jucat și mă pregătesc și în vacanță. Vreau să fiu apt 100% la startul campionatului. Anul ăsta e vremea să demonstrez, nu știu ce se va întâmpla după asta. O să rămân la Dinamo și o să fac tot posibilul să joc. Dusan Uhrin știe cel mai bine cine va merita să joace.

Mihai Neicuțescu îl laudă pe Dusan Uhrin: „Știe să gestioneze momentele grele. E un bun mentor și psiholog!”

Ai lucrat cu Dusan Uhrin. Cum ți se pare ca antrenor?

– e un antrenor bun, cu experiență și care știe să gestioneze momentele grele. Sunt de părere că tot cu el vom face treabă. Depinde doar de noi și de voința fiecăruia. Venirea lui a fost foarte importantă pentru Dinamo. Nu știu câți antrenori ar fi reușit asta. Are o experiență foarte mare.

Comunică bine cu jucătorii?

– Într-adevăr, este un foarte bun mentor și psiholog. Comunică foarte bine cu jucătorii, chiar dacă nu știe română. E genul de om care știe să pună problema și să îți arate ce e important de fapt. Face antrenamente bune și de mare intensitate.

Mai ai bani de luat de la Dinamo?

– Chindia trebuia să îmi plătească integral salariul, dar deocamdată nu am primit nimic. Au fost probleme cu noul stadion, virarea banilor de către Consiliul Local și nimeni nu e plătit.

Mihai Neicuțescu explică divergențele cu antrenorul Cosmin Contra: „Nu am avut nicio discuție în contradictoriu!”

Cum s-a produs ruptura între tine și Cosmin Contra?

– Eu nu am avut nicio discuție în contradictoriu cu el sau o ceartă! Pur și simplu m-a chemat, așa cum a făcut-o și cu alți jucători, și . Asta a fost tot și să îmi caut echipă.

Regreți acea petrecere după ce ai fost trimis la echipa a doua?

– Cu siguranță! A fost cel mai greu moment pentru mine la Dinamo. Mi s-a spus că nu mai sunt dorit, a fost și , chiar după ce am debutat la naționala U21. Au fost ! Dinamo e clubul la care am crescut. Mai presus de toate, însă, trebuie să se vadă interesul echipei. Cum și echipa avea nevoie de jucători și eu aveam nevoie de Dinamo.

Faptul că am fost la o petrecere în familie nu înseamnă că am pus echipa în pericol. Până la urmă, eram cu testul la zi, nu era decât prietena lângă mine și socrul meu. Fiecare are o viață proprie. Mulți alții fac chestiile astea pe ascuns, nu înseamnă că pui în pericol echipa. Tamaș de câte ori nu a petrecut și e un jucător excepțional și la 37 de ani!

„Mi-e frică să nu fie altceva în spate cu spaniolii. Nu păreau genul care să investească în fotbal!”

Ce părere ai de Cortacero și de restul spaniolilor?

– Mi-e frică să nu fie altceva în spate cu spaniolii, iar clubul să sufere din cauza altor oameni din umbră. A fost foarte dubioasă venirea lor și plecarea atât de rapidă fără a investi niciun leu. Nu știu ce să cred. Nu am vorbit cu niciun spaniol din conducere, chiar dacă am prins venirea lor la Dinamo. Păreau OK când au venit prin bază, dar nu arătau ca niște oameni care ar investi în fotbal. Părerea mea e că și dacă ar avea vreo treabă cu fotbalul, nu și-au dorit să investească la Dinamo.

Dar ați crezut la început în ei?

– Eu personal, la fel ca alți colegi ai mei, ne-am pus semne de întrebare legate de venirea lor. Nouă ni s-a spus că antrenorul Cosmin Contra are încredere în spanioli și nu ar fi venit la Dinamo dacă nu era ceva serios și dacă nu i s-ar fi promis niște chestii bune. Acum, cred că adevărul e undeva la mijloc. Nu știu ce să spun… E posibil să fi știut, e posibil să nu! Niciodată nu o să aflăm tot adevărul. Venirea a fost dubioasă și plecarea imediată.

„Nu s-a vrut venirea mea în iarnă. Eram dispus să renunț la bani!”

Îți e teamă că Dinamo ?

– E greu să vorbesc de subiectul ăsta, mai ales că nu am fost acolo în acest sezon. S-a tot vorbit de-a lungul timpului și de rău la Dinamo și totuși clubul a fost ținut în viață de suporteri, de sponsori, e foarte multă lume implicată. Știu că există niște datorii și că e o sumă mare, dar nu mă intersează lucrurile astea. Le-am trecut cu vederea și ne vedem de treaba noastră.

Ești dispus să renunți la bani ca să joci la Dinamo?

– Eu am vrut să mă întorc în iarnă la Dinamo și eram dispus să renunț la destui bani! Pe un salariu de 2.500 de euro, înjumătățit față de plafonul de 5.000 de euro despre care a vorbit Mario. Nici așa nu s-a vrut venirea mea, în perioada în care era Jerry Gane antrenor. Nu știu cine nu și-a dorit asta. Și cam atât.

„Nu fac reunirea cu Dinamo dacă nu rezolvă cu actele până pe 15 iunie!”

Te-a contactat cineva din conducere?

– M-a sunat . I-am spus că în primul rând să rezolve cu actele la Chindia, pentru că împrumutul meu expiră pe 30 iunie. Altfel nu voi putea veni la reunire la Dinamo! Eu am mai făcut chestia asta o dată cu Chindia și m-au ars la bani când am promovat. Dinamo nu mi-a dat banii la semnătură cum mi s-a promis, mi-au zis să semnez actul și că voi primi banii. Acum i-am rugat frumos să rezolve până la data de 15 iunie, dacă nu, fac reunirea tot cu Chindia, pentru că eu vreau să îmi recuperez banii. Eu am fost la antrenamente. Poate nu am jucat mai mult fiindcă nu s-a vrut. Eu vreau să îmi primesc toți banii.

Regreți că nu ai plecat în Polonia?

– Poate tot răul e spre bine! M-am operat la o scurtă perioadă . Nu știu dacă acolo aș fi beneficiat de atâtea lucruri. Mai ales că am mers la clinica din Turcia cu care Dinamo are un parteneriat și unde s-a operat și

„Vreau să mă pun pe picioare și să fiu pregătit”

Tot cu metroul vii la meciuri?

– (Râde) pentru că, să fiu sincer, în București mă obosește traficul. Decât să fac două ore cu mașina până în „Ștefan cel Mare”, mai bine mă duc liniștit cu metroul în jumătate de oră!

Un mesaj pentru suporterii lui Dinamo?

– În primul rând, vreau să mă pun pe picioare ca atunci când va fi să joc să fiu foarte pregătit. Aștept antrenamentele și mesajul meu pentru cei din programul DDB și pentru suporteri în general va fi același tot timpul. O să le transmit atunci când va fi momentul. Vreau să vorbesc mai mult pe teren.