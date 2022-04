Mihai Neșu, afectat de războiul din Ucraina: „Mai avem nevoie de 1,8 milioane de euro!” George Ogăraru: „Mă bucur că suntem contemporani cu el”

construiește din 2019 la Oradea un centru pentru recuperarea copiiilor cu dizabilități, însă scumpirea materialelor de construcție din cauza războiului i-a dat peste cap bugetul.

Mihai Neșu, apel către toți românii: „Ne mai trebuie încă 1,8 milioane de euro și destul de repede, pentru că urmează finisajele”

a fost invitat la alături de George Ogăraru, unde a vorbit despre problemele cu care se confruntă la construcția centrului de reabilitare de la Oradea: „Din 2019, de când a apărut dorința noastră de a extinde centrul actual pentru copii cu dizabilități și a le face un colț de rai, cu toate facilitățile, un loc în care să se simtă iubiți, să se simtă bine ei și părinții lor. Am demarat un proiect de strângere de fonduri… oricine trimite „CRED” prin SMS la 8844 donează 2 euro pentru a ne ajuta să construim acest mare complex de recuperarea copiilor cu dizabilități.

Noi l-am estimat în 2019, când fierul era 2 lei și rigipsul 50 de lei la 3.6 milioane de euro. Dar acum fierul e 8 lei și rigipsul 150 de lei și cred că o să depășim 5 milioane de euro. Noi deja am strâns 3 milioane de euro, dar ne mai trebuie încă vreo 1.8 milioane de euro și destul de repede, pentru că urmează finisajele. Trebuie să strângem banii ca să le cumpărăm la muncitori tot ce trebuie”.

În cei peste doi ani de când a fost demarat proiectul, nu mai puțin de 70.000 de oameni au contribuit la visul lui Mihai Neșu și au donat câte doi euro: „Practic, jumătate din tot ce am strâns, sunt din campania asta de SMS. E o bucurie foarte mare să știi că se strânge un centru pentru copiii cu dizabilități… practic aproape 70.000 de oameni au contribuit!”.

Cum i-a venit ideea lui Mihai Neșu să demareze acest proiect ambițios: „Eram la recuperare în Olanda”

a fost impresionat de condițiile de care a avut parte în Olanda, în perioada în care se recupera după accident și a vrut ca persoanele cu dizabilități din România să aibă de asemenea parte de un astfel de tratament.

„Ideea să ajut copii cu dizabilități mi-a venit când eram la recuperare în Olanda, acolo am văzut condițiile… eu am beneficiat de ele prin faptul că aveam asigurarea obligatorie olandeză și am beneficiat gratis de toate serviciile de acolo care erau foarte bune și scumpe. Eu nu le plăteam, dar beneficiam de ele”, a concluzionat „Bicho” pentru sursa citată.

George Ogăraru, impresionat de capacitățile de leadership ale lui Neșu: „L-aș puneo CEO la orice companie multinațională”

Foarte apropiat de și implicat direct în proiectele fundației, George Ogăraru consideră că fostul fotbalist este un manager excelent: „A fost o continuă consultare. L-aș pune CEO la orice companie multinațională. Am fost colegi de echipă, prieteni, colegi de cameră. Îmi arăta desene atunci. Mi-a fost cavaler de onoare. Cunoaște prețurile la tot. E un lucru extraordinar.

Mă bucur că suntem contemporani cu el. Acest centru se va finaliza în timp și va ajuta mulți copii. Înainte de a se gândi la copilași, Mihai a fost primul care a donat pentru campania mea cu copii orfani. A avut o sensibilitate pentru ei. El e o dovadă vie că sufletul e mai puternic decât corpul!”, a declarat și oficialul CSA Steaua.

1.800.000 de euro mai are nevoie fundația lui Mihai Neșu pentru finalizarea centrului

8844 e numărul la care oricine poate trimite un SMS cu textul „CRED” și să doneze 2 euro pentru această cauză nobilă