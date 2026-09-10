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Centrul de recuperare de la Oradea este un spațiu în care Mihai Neșu a investit enorm și în care a pus mult suflet. Iată ce cheltuieli anuale are, în realitate, fostul sportiv cu complexul care adăpostește 150 de copii și 70 de adulți.

Mihai Neșu, detalii despre centrul de recuperare de la Oradea

Mihai Neșu (43 de ani) s-a dedicat credinței și cauzelor umanitare după ce a suferit o accidentare gravă la coloană. Incidentul care a avut loc în timpul unui antrenament, când era sub contract cu FC Utrecht, l-a determinat să se orienteze spre alt domeniu de activitate. Din anul 2011 și până acum a ajutat numeroase persoane.

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Fostul jucător de fotbal s-a arătat extrem de , care l-a emoționat teribil. În urmă cu 15 ani fostul sportiv a construit un centru de recuperare care se află în Oradea. Acesta poartă denumirea „Sfântul Nectarie”, care este un episcop grec și un mare făcător de minuni, ce a trăit între anii 1846 și 1920.

Sfântul este cinstit în fiecare an pe data de 9 noiembrie de către Biserica Ortodoxă. Complexul fostului fotbalist, care , a fost construit cu ajutorul donațiilor și sponsorizărilor și adăpostește 150 de copii și 70 de adulți. Din păcate, partea materială este cea mai greu de gestionat. Costurile de întreținere sunt unele foarte mari.

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„Când ne apucasem de șantier, strânsesem un milion de euro. În 2021 am reușit să facem prima fundație, cea de la biserică. În 2024 ne-am mutat la centrul de recuperare. Am deschis biserica. Am deschis și secția de cazare pentru cei din afara orașului. Am continuat cu șantierul”, a explicat Mihai Neșu, în emisiunea Liga .

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”Ținem prețurile mici pentru cei care vin la terapie”

„Acum am reușit să terminăm toate clădirile și să obținem avizele de funcționare. Trebuie să acoperim cheltuielile multe pe care le avem. Terenul de fotbal este liber. Poate să intre oricine în complex. Nu au voie cu trotinete electrice și ATV-uri. Au voie cu biciclete până la ora 21:00.

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Ne gândim să închiriem și terenul pentru a mai face rost de bani. Cheltuielile anuale se ridică la 500.000 de euro. Noi ținem prețurile mici pentru cei care vin la terapie. La noul complex, unde avem multe dotări, am început să lucrăm și cu adulți. Avem cam 150 de copii și 70 de adulți și încă 100 de copii și 50 de adulți pe lista de așteptare.

Facem terapie aici, mai facem psihopedagogie, hidroterapie. Adulții fac masaj, kinetoterapie, hidroterapie și electrostimulare, unde avem o bicicletă cumpărată cu 50.000 de dolari. Eu am folosit-o în America. Sperăm ca pe viitor să îmbunătățim mai mult partea medicală”, a completat fostul fotbalist.

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Planurile de viitor ale lui Mihai Neșu

„Scopul acestui complex a fost să le oferim oamenilor condiții bune, să se simtă iubiți. Mai apar greutăți în familii. Noi tratăm atât adulții, cât și copiii cu dizabilități neuromotorii. Ne străduim să-i ajutăm cât de mult putem. Încercăm să aducem cât mai multă aparatură.

Nevoia de sprijin nu se termină niciodată. Nu putem să acoperim toate cheltuielile. De aceea am mai construit niște clădiri unde vrem să facem anumite activități, terapia cu cai, terenul de fotbal închiriat, cum am zis. Orice sprijin este binevenit”, a mai adăugat Mihai Neșu, în aceeași intervenție.

Mai mult decât atât, fostul jucător a subliniat că are planuri mărețe pentru acest centru de recuperare. Se gândește să-l extindă pentru că există foarte multe nevoi în această direcție pe care s-a axat în ultimii 15 ani. De asemenea, a anunțat că în perioada următoare vor fi achiziționați 2 cai care vor fi utilizați pentru hipoterapie.

În ceea ce privește starea sa de sănătate fostul sportiv a transmis că este într-o perioadă bună. A avut câteva mici complicații, dar în general lucrurile sunt bune pentru că sufletește este foarte bucuros. Petrece foarte mult timp la centrul de recuperare, programul său începând de la 9 dimineața. Pleacă seara doar pentru a dormi.