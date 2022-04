Mihai Neșu, definiția unui adevărat luptător: „Muncesc de dimineață până seară!”. Amintiri din Olanda cu Luis Suarez

„Bicho”, cum era poreclit în perioada în care era fotbalist, și-a amintit cu drag și despre perioada în care a evoluat în Champions League, dar și în Cupa UEFA, acolo unde a fost la un pas să prindă o finală cu Sevilla, însă returul dramatic de la Middlesbrough le-a interzis „roș-albaștrilor” o performanță mare pentru fotbalul românesc.

Mihai Neșu, definiția unui adevărat luptător

despre ce înseamnă cu adevărat un luptător și chiar dacă a trecut printr-un accident oribil, care l-a lăsat paralizat, acesta nu s-a dat niciodată bătut și a creat o fundație care îi ajută pe toți copiii cu dizabilități din România:

„Eu la fotbalul românesc nu prea mă mai uit că mă pun seara să mă culc, dar în Champions League prind câte o repriză. Am prins șase meciuri în Champions League în două ediții, când jucam la Steaua.

Pe scurt, eu când eram la clinica de recuperare din Olanda, mi-a venit gândul dacă mă voi întoarce în România, pentru că nu eram hotărât să mă întorc în țară, dar m-am gândit să fac așa ceva pentru copii”.

„Când m-am întors în țară în 2013, când am început să mă simt mai bine, am deschis un centru mic în Oradea pentru copiii cu dizabilități. De la câțiva copii, am ajuns la peste 100, iar acum de la 3 angajați, am ajuns la 17.

Încercăm să facem un colț de rai pentru copiii cu dizabilități, în care să le oferim tot ce se poate, un loc de joacă, un loc de workshop-uri. Asta încercăm acum să facem, lucrările sunt în plină desfășurare.

Putem fi căutați pe mail, pe conturile de Social Media și pe pagina de website, unde se găsesc detalii, numere de telefon, pot să facă transferuri bancare.

Ne mai trebuie 1,8 milioane de euro, am cheltuit deja 2 milioane de euro. Am ajuns la suma de 1.600.000 de euro și am ajuns la finisaje, unde e nevoie de bani mai mulți”, a mai spus Mihai Neșu, la TV .

„Luis Suarez a fost cel mai dificil adversar al meu!”

și a vorbit despre cel mai dificil adversar pe care l-a avut în carieră, acela fiind Luis Suarez, în perioada în care starul uruguayan făcea senzație în Erdivisie, la Ajax Amsterdam, dar și despre antrenorii pe care îi prefera, precum și despre campionatul la care se uită cu mare drag:

„Luis Suarez cred că a fost cel mai dificil adversar al meu, de două ori m-a făcut de râs, de două ori l-am anihilat.

Era foarte antipatic, pentru că atunci când credeai că nu mai are ce face, trecea cumva pe lângă tine. L-am prins în Olanda, când juca la Ajax”.

„Am încercat să ascult de la fiecare antrenor. Mie îmi făcea bine un antrenor mai mămos, un antrenor care să-mi dea încredere și care să mă ajute să fac mai multe lucruri.

De-aia cred că Oleg Protasov a fost mai pe placul meu, dar îmi place și stilul de joc al lui Cosmin Olăroiu sau Răzvan Lucescu”, a mai spus Mihai Neșu.

„Îmi place mai mult campionatul Angliei, pentru că acolo se poate întâmpla ca ultimul loc să bată echipa de pe primul loc. Pare că City și Liverpool se află peste restul echipelor, la fel și Guardiola și Klopp.

Guardiola e în top de atâția ani, dar cu City în Champions League nu prea a reușit mare lucru, în afară de finala de anul trecut, dar poate anul acest vor reuși să și câștige!”, este de părere Mihăiță Neșu.

Cum s-a simțit Mihai Neșu la primul meci pe „National Arena”

cum s-a simțit la primul meci pe Arena Națională, la partida dintre FCSB și FC Voluntari, scor 4-0, fiind bucuros de revederea cu foștii colegi, dar și cu foștii colaboratori, ceea ce i-a oferit o stare bună sufletească, după cum a recunoscut:

„A fost prima dată pe National Arena, mi-au făcut băieții un tur de stadion, i-am revăzut pe cei cu care am împărțit atâtea bucurii. I-am văzut pe cei actuali, pe care nu prea îi știam, dar m-am bucurat, mi-au creat și ei o stare sufletească bună și ne-au și ajutat pentru fundație.

Programul meu e simplu, dimineață mă trezesc la șapte, la 10 vine Mihai, care mă ajută să fac tot ce e nevoie, după merg pe șantier, după la centru, unde fac o terapie și seara mă pun în pat și mă uit la filme sau la meciuri, la ce mai prind”.

„Sunt fan Real Madrid în această seară, iar mâine voi fi fan Atletico Madrid, eu fiind fan Simeone, chiar dacă zice lumea că are un stil de joc urât. Totuși, să reziști atâția ani la cel mai înalt nivel, nu e ușor.

Eu când venisem la Steaua, era secetă prin cupele europene, cam cum e acum. Când am venit, am jucat atunci cu nea Piți cu Southampton, cu Liverpool, al doilea an, am jucat în Cupa UEFA, dar fără performanțe mari, apoi, am reușit performanțele mari”, a mai spus Mihai Neșu.