Mihai Neșu, dezvăluiri cutremurătoare despre suferința prin care a trecut: ”E ușor să spui încrede-te în Dumnezeu, dar nu și să te încrezi”

ADVERTISEMENT

Viața lui Mihai Neșu s-a schimbat total în urmă cu un deceniu și jumătate. Fostul jucător de la Steaua și de la Utrecht (Olanda), precum și de la echipa națională, nu s-a dat însă niciodată bătut. În ciuda problemelor sale, acesta a luptat zi de zi, iar astăzi conduce o fundație cu rezultate remarcabile în peisajul organizațiilor caritabile din România.

Ce spune Mihai Neșu despre suferința prin care a trecut: ”E ușor să spui încrede-te în Dumnezeu, dar nu și să te încrezi”

Pentru Mihai Neșu, drumul de la accidentarea cumplită din mai 2011 la omul care este azi nu a fost unul deloc ușor. La doar 28 de ani, fostul jucător de la Steaua și-a încheiat abrupt cariera după o accidentare groaznică. S-a întâmplat în Olanda, în perioada în care acesta evolua la gruparea din Eredivisie Utrecht.

ADVERTISEMENT

Vorbim, astfel, de un fotbalist care a avut parte de un destin crunt. de la viață în gânduri pozitive. S-a transformat, în ultimul deceniu și jumătate, într-un veritabil înger pentru mii de copii și adulți care au avut parte, ca și el, de accidente nefericite în viața lor.

Într-un interviu acordat în preajma sărbătorilor de Paște, Mihai Neșu a vorbit deschis despre cât de greu i-a fost la început. Era o perioadă în care, din postura în care se afla, îi era extrem de dificil să primească sfaturi. ”E foarte greu să dai sfaturi la oameni care sunt într-o suferință foarte mare, fiindcă suferința îi copleșește. Și eu am fost în situația asta, am primit foarte multe sfaturi care le-am putut, să zic așa, digera numai după câțiva ani, când s-a mai liniștit sufletul meu”, spune Neşu, conform .

ADVERTISEMENT

Neșu mai punctează că relația cu Dumnezeu este extrem de importantă. ”Dumnezeu vine, vine în suferință dacă omul, numai un pic, dacă își deschide inima, ușor de zis cum ar fi să zici. Încrede-te în Dumnezeu, e ușor să îi zici la omul când îmi vede suferința. Și ăla nu știe ce să aștepte, dar la un moment dat vine, că și la mine au venit. Eu doar îi am dat voie și am încercat și eu să fiu mai bun așa cum am putut”, a mai declarat fostul jucător.

ADVERTISEMENT

Cum a reușit Mihai Neșu să treacă peste drama petrecută în urmă cu 15 ani în Olanda

Drama vieții lui Mihai Neșu a avut loc pe 10 mai 2011. Atunci, în timpul unui antrenament al celor de la Utrecht, fundașul a avut un duel cu coechipierul olandez Alje Schut. Acesta din urmă a căzut peste român. Neșu a rămas întins pe gazon și nu și-a mai simțit corpul. Imediat, a fost operat de urgenţă, doctorii stabilind că fotbalistul are o vertebră cervicală ruptă.

ADVERTISEMENT

A fost crunt pentru tânărul de 28 de ani de la acea vreme. . El s-a împăcat cu soarta care l-a adus în scaun cu rotile. În prezent, el se concentrează pe ajutorarea copiilor și adulților care au nevoie de îngrijiri medicale. Neșu spune că numai Dumnezeu l-a ajutat să nu renunțe nicio clipă.

”Dumnezeu m-a ajutat. Mi-a oferit această viață, după ce în primii ani mă vedeam inutil. Și acum ne minunăm de ce am realizat. După ce m-am accidentat, am zis că nu mai am niciun vis și niciun gând. Voiam doar putere să-mi duc viața mai departe. Dar L-am lăsat pe Dumnezeu. Sfinții Părinți zic că dacă te lași în voia lui Dumnezeu, duci o viață minunată. El vede mai bine ce ai nevoie în viață. Doar că noi avem anumite dorințe…

ADVERTISEMENT

Iar după ce ni le îndeplinim, vedem că nu erau ceea ce ne doream. Și eu am pățit de multe ori lucrul acesta. Dar m-am lăsat în voia lui Dumnezeu. Iar acum mi-a dat un scop”, a spus Mihai Neșu, în decembrie 2025.

Ce pensie umilitoare primește Mihai Neșu de la statul român

La începutul acestui an, Mihai Neșu a dezvăluit faptul că primește din partea statului român o pensie de doar 500 de lei lunar. La acest venit extrem de mic se adaugă indemnizația de aproximativ 2.000 de lei primită de sora sa. Ea se ocupă zilnic de îngrijirea lui.

Acest subiect a fost comentat la FANATIK și de fostul președinte al LPF. de modul în care statul tratează un fost jucător al echipei naționale. Acesta a spus că nici măcar o pensie de zece ori mai mare nu ar fi fost de ajuns. „(n.r. Neșu a povestit că ia 500 de lei pensie pe lună de la statul român) E o rușine! Atât costă un brunch la Marriott, cât primește Neșu pensia. Și 5.000 de lei pe lună era o rușine!”, a declarat Dumitru Dragomir.