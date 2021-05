Mihai Neșu, dezvăluiri cutremurătoare la 10 ani de la accident: “Nu puteam respira! Este o minune că nu am murit”

Pe data de 10 mai 2021 se vor împlini 10 ani de la teribilul accident suferit de Mihai Neșu la un antrenament al lui Utrecht. De atunci, fostul fotbalist este imobilizat într-un scaun cu rotile, însă a reușit să treacă peste toate dificultățile și să își găsească un nou rost în viață: să îi ajute pe alții cu ajutorul fundației Mihai Neșu.

Mihai Neșu, dezvăluiri cutremurătoare la 10 ani de la accident: “Este o minune că nu am murit”

Ajuns la 38 de ani, Mihai Neșu a vorbit în emisiunea “Rețeaua de Idoli” difuzată pe TVR 2 despre accident spunând că este un miracol că a rezistat atâta timp fără oxigen imediat după accidentare, aproximativ 10 minute, până a venit ambulanța:

“N-ai ce să știi ce se întâmplă. A fost filmat doar când au venit ambulanțele. Eram într-un duel cu un coleg, am băgat alunecare și în cădere m-am lovit de genunchiul lui Arje. Eu fiind în cădere, el în aruncare, instantaneu s-a produs o fractură.

Nu mi-am pierdut cunoștința, dar nu puteam respira. Medicii mi-au spus că 99 din 100 nu rezistau fără oxigen. Lipsa de oxigen n-a afectat creierul. Este o minune că nu am murit.

Au fost perioade destul de grele din punct de vedere sufletesc, cam până în 2016. Atunci au început să se mai rărească și să fie mai multe perioade de bucurie. Acest accident m-a făcut să îmi deschid ochii în viață. Un părinte de la muntele Athos mi-a spus că el crede că accidentul s-a întâmplat să mă maturizeze”, a povestit Neșu.

“Am chemat salvarea de multe ori. Aveam tot felul de dureri și intram în panică. Mă durea și capul”

Mihai Neșu a explicat faptul că accidentul l-a făcut să vadă lucrurile importante în viață. El a subliniat meritul surorii lui în îngrijire, mai ales în primii ani după accident când a fost nevoit să cheme deseori ambulanța când se simțea rău:

“Deși aveam 28 de ani când m-am accidentat, dar nu cred că eram destul de matur și nu înțelegeam care sunt lucrurile importante. Mă lăsam condus de faimă, de a avea bani, de a-mi cumpăra ce vreau.

La Dumnezeu nu se face diferența, este loc pentru toată lumea. Sora mea este un fel de mamă pentru mine. Cred că mă iubește mult. În trecut când aveam mai multe probleme de sănătate avea foarte multă grijă de mine. Acum, Slavă Domnului, este mai bine.

Am chemat salvarea de multe ori. Aveam tot felul de dureri și intram în panică. Mă durea și capul. Din fericire, în ultimii ani nu am avut nevoie. Nu este așa ușor de dus crucea paraliziei peste ani, mai ales când sunt în pat.

Dar momentele de greutate sunt mai rare și am reușit să renunț la medicația pe care o aveam la început. Mă ajută Dumnezeu să o duc”.

“Viața mea este împărțită în două. Înainte și după accident. Viața dinainte de accident nu prea o mai văd”

Fostul fotbalist a spus că nu a reușit să învețe olandeza, deși timp de 3 ani de zile lua lecții în particular și că viața lui se împarte în două: cea dinainte de accident în care nu se mai regăsește și cea de după accident, pe care o trăiește acum:

“Nu am reușit să învăț olandeza deși am făcut trei ani ore în particular. Am învățat doar saluturile și cuvintele simple. În spital, m-am strofocat să învăț cuvintele de care aveam nevoie să mă înțeleg cu asistentele. Am găsit mai multă liniște, verdeață și relaxare decât în București. Eram și o fire care se consuma foarte mult.

Dacă nu jucam cum îmi plăcea mie, zile întregi mă măcinam după un meci. Țin minte că am jucat cu Steaua în Europa League și am pierdut. Am fost atât de supărat încât venea celălalt meci și eu tot supărat eram.

Viața mea este împărțită în două. Înainte și după accident. Viața dinainte de accident nu prea o mai văd. Parcă sunt altă persoană,mă văd mai mult în noua viață. Vreau să cred că știu care sunt lucrurile importante acum.

Vedem și în pandemia asta, cu virusul care nu se vede. Omul este limitat și când vrea Dumnezeu poate deveni nelimitat în orice domeniu și în orice situație. Este foarte important să avem o colaborare cu Dumnezeu, să mergem mai departe”, a spus Neșu.

“Îmi plăceau mașinile scumpe. Mi-am cumpărat un Audi A5, care costa cât salariul pe doi ani la Steaua”

Fostul fotbalist a vorbit și despre unele excese pe care le făcea ca fotbalist și a povestit unul dintre ele, faptul că și-a luat un Audi A5 care a costat cât salariul său pe 2 ani la Steaua:

“Mai am momente când nu mă simt așa bine din cauza unor stări fizice, dar în principal, mă ajută Dumnezeu să am o stare bună, sufletească. În 2015 sau 2016 când am cunoscut angajații fundației nu eram atât de prietenos.

Cu una dintre fete am făcut terapie și când mă vede acum îmi spune că parcă nu mai sunt eu. Că eram foarte furios, nu îmi convenea nimic, nu eram prietenos deloc. După accident am vrut să aflu adevărul și am început să citesc mult, să vorbesc mult.

Ascult muzică. Toate genurile. De mic aveam walkman, apoi CD player, acum ascult la calculator sau telefon. Îmi plăceau mașinile scumpe. Mi-am cumpărat un Audi A5, care costa cât salariul pe doi ani la Steaua.

Înainte am avut un Golf și ziceam că nu îmi iau altă mașină. Într-o zi am văzut un coleg că și-a luat un Audi A5, nici nu știam că a apărut. Apoi m-am dus să îmi iau și eu unul, nici nu știam cât costă”, a povestit Mihai Neșu în cadrul emisiunii “Fabrica de idoli” de la TVR 2.