Mihai Neșu, dezvăluiri despre complexul ridicat la Oradea: ”Tot ce am făcut a costat 7 milioane de euro”

Au trecut 14 ani de la accidentul care l-a adus în scaun cu rotile, însă Mihai Neșu nu a renunțat. E optimist și încearcă să-i ajute pe cei care au nevoie de sprijin medical. Fostul fotbalist a făcut dezvăluiri despre demersurile în care e implicat.

Mihai Neșu, detalii despre complexul ridicat la Oradea

Mihai Neșu este mândru de complexul de recuperare care a fost ridicat la marginea orașului Oradea. Fostul fundaș, ajuns la vârsta de 43 de ani, le întinde o mână de ajutor copiilor și adulților prin această locație modernă și cu aparate de ultimă generație.

Centrul de recuperare poartă numele Sfântului Nectarie, ocrotitorul celor mici. Acesta este văzut ca un simbol al vindecării, al speranței și al alinării celor aflați în suferință. Așadar, nu este de mirare că a fost aleasă această denumire.

Fostul fotbalist care a dezvăluit că centrul este în funcțiune de un an, costurile ridicându-se la 7 milioane de euro. Banii au provenit din donații din partea oamenilor care au putut și au dorit să sprijine această cauză nobilă.

„Tot ce am făcut a costat 7 milioane de euro, bani din donații. Ne-ar fi costat mai mult dacă nu primeam multe reduceri. Am mai avea nevoie de un milion de euro”, a declarat Mihai Neșu, pentru .

”Am primit ajutoare. Le suntem recunoscători tuturor!”

„Toți cei care au participat la proiect ne-au ajutat. Cu reduceri, cu manoperă, cu inteligență. Am primit ferestre și uși gratis, de peste 200.000 de euro. Am primit multe ajutoare.

Dacă punem la socoteală și aceste gratuități, mai costa un milion de euro fără ele. Le suntem recunoscători tuturor! Facem kinetoterapie, hidroterapie în bazin, scripetoterapie.

TheraSuit, o terapie specială inventată de americani pentru cei cu dizabilități neuromotorii. Mai facem și terapie craniosacrală și una numită manipulare fascială, care lucrează pe toate fasciile mușchilor.

Avem psihopedagogie, terapie comportamentală, terapie ocupațională. O să avem și hipoterapie. În decursul anului vin peste 100 de copii la terapie. Acum, de când avem și complexul, vin și adulți.

Nu sunt atât de multe locuri pentru adulți câte sunt pentru copii”, a completat Mihai Nișu, mai arată sursa menționată anterior. Fostul fundaș este extrem de implicat în activitățile centrului de recuperare.

A fost prezent la construcție și continuă să facă acest lucru acum, prin administrarea imobilului. De asemenea, își face timp să aibă discuții cu cei vin în acest complex pentru diferite tratamente.