Sport

Mihai Neșu, dezvăluiri despre complexul ridicat la Oradea: ”Tot ce am făcut a costat 7 milioane de euro”

Mihai Neșu a oferit detalii despre locul unde copiii cu probleme medicale beneficiază de recuperare. S-au investit 7 milioane de euro. De unde au venit banii.
Alexa Serdan
19.11.2025 | 15:48
Mihai Nesu dezvaluiri despre complexul ridicat la Oradea Tot ce am facut a costat 7 milioane de euro
ULTIMA ORĂ
Suma cheltuită pentru complexul ridicat de Mihai Neșu. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Au trecut 14 ani de la accidentul care l-a adus în scaun cu rotile, însă Mihai Neșu nu a renunțat. E optimist și încearcă să-i ajute pe cei care au nevoie de sprijin medical. Fostul fotbalist a făcut dezvăluiri despre demersurile în care e implicat.

Mihai Neșu, detalii despre complexul ridicat la Oradea

Mihai Neșu este mândru de complexul de recuperare care a fost ridicat la marginea orașului Oradea. Fostul fundaș, ajuns la vârsta de 43 de ani, le întinde o mână de ajutor copiilor și adulților prin această locație modernă și cu aparate de ultimă generație.

ADVERTISEMENT

Centrul de recuperare poartă numele Sfântului Nectarie, ocrotitorul celor mici. Acesta este văzut ca un simbol al vindecării, al speranței și al alinării celor aflați în suferință. Așadar, nu este de mirare că a fost aleasă această denumire.

Fostul fotbalist care a rămas paralizat din cauza unui coleg a dezvăluit că centrul este în funcțiune de un an, costurile ridicându-se la 7 milioane de euro. Banii au provenit din donații din partea oamenilor care au putut și au dorit să sprijine această cauză nobilă.

ADVERTISEMENT
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului...
Digi24.ro
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu

„Tot ce am făcut a costat 7 milioane de euro, bani din donații. Ne-ar fi costat mai mult dacă nu primeam multe reduceri. Am mai avea nevoie de un milion de euro”, a declarat Mihai Neșu, pentru gsp.ro.

ADVERTISEMENT
Reacția lui Gigi Becali, după ce a fost votată
Digisport.ro
Reacția lui Gigi Becali, după ce a fost votată "legea Novak": "De acum, gata!"

”Am primit ajutoare. Le suntem recunoscători tuturor!”

„Toți cei care au participat la proiect ne-au ajutat. Cu reduceri, cu manoperă, cu inteligență. Am primit ferestre și uși gratis, de peste 200.000 de euro. Am primit multe ajutoare.

Dacă punem la socoteală și aceste gratuități, mai costa un milion de euro fără ele. Le suntem recunoscători tuturor! Facem kinetoterapie, hidroterapie în bazin, scripetoterapie.

ADVERTISEMENT

TheraSuit, o terapie specială inventată de americani pentru cei cu dizabilități neuromotorii. Mai facem și terapie craniosacrală și una numită manipulare fascială, care lucrează pe toate fasciile mușchilor.

Avem psihopedagogie, terapie comportamentală, terapie ocupațională. O să avem și hipoterapie. În decursul anului vin peste 100 de copii la terapie. Acum, de când avem și complexul, vin și adulți.

Nu sunt atât de multe locuri pentru adulți câte sunt pentru copii”, a completat Mihai Nișu, mai arată sursa menționată anterior. Fostul fundaș este extrem de implicat în activitățile centrului de recuperare.

A fost prezent la construcție și continuă să facă acest lucru acum, prin administrarea imobilului. De asemenea, fostul sportiv își face timp să aibă discuții cu cei vin în acest complex pentru diferite tratamente.

Gigi Becali, prima reacţie după ce „legea Novak” a trecut de Parlament: „Am...
Fanatik
Gigi Becali, prima reacţie după ce „legea Novak” a trecut de Parlament: „Am votat-o şi eu! Intră în vigoare din sezonul viitor!”. Amenda uriaşă pentru încălcarea legii. Exclusiv
Mitică Dragomir, reacție-șoc după votarea Legii Novak. A rostit un singur cuvânt, apoi...
Fanatik
Mitică Dragomir, reacție-șoc după votarea Legii Novak. A rostit un singur cuvânt, apoi a mărit procentele! Exclusiv
Baiaram a dat cărțile pe față și a dezvăluit motivul demisiei lui Mirel...
Fanatik
Baiaram a dat cărțile pe față și a dezvăluit motivul demisiei lui Mirel Rădoi: „Ne așteptam“. Ce s-a întâmplat cu ceasul primit cadou de la antrenor
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Ion Țiriac a intervenit în scandalul momentului din sportul românesc: 'Crimă!'
iamsport.ro
Ion Țiriac a intervenit în scandalul momentului din sportul românesc: 'Crimă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!