Mihai Neșu, îndurerat la ultimul său interviu! Cazul unui băiețel l-a emoționat: „Plâng tot timpul”

Mihai Neșu nu și-a putut stăpâni lacrimile la ultimul său interviu. Fostul jucător de la Steaua București s-a emoționat după ce a văzut cazul unui băiețel de la Fundația sa.
Iulian Stoica
02.05.2026 | 07:30
Mihai Neșu a evoluat timp de șapte sezoane la Steaua București (n.r. – actuala FCSB) FCSB, în intervalul 2001-2008. În această perioadă, fostul fundaș a adunat 112 apariții și a înscris o dată. Evoluțiile solide i-au adus lui Neșu transferul la Utrecht, care a plătit 1,2 milioane de euro pentru el. Totuși, viața fostului fundaș s-a schimbat radical în Țările de Jos: în timpul unui antrenament, a căzut după un duel aerian și a rămas aproape paralizat.

Mihai Neșu nu a renunțat după accidentul cumplit. Pentru a îi ajuta pe cei din jur, fostul fotbalist a înființat o fundație menită să sprijine persoanele care au trecut prin situații similare. Totuși, momentele emoționante se întâmplă la Fundația Neșu, iar un caz al unui copil l-a mișcat profund pe Neșu, care a izbucnit în lacrimi la ultimul interviu oferit.

„Vă povestesc un caz pe care eu, când îl aud, îmi vine să plâng tot timpul. Era un băiat care vine la noi la terapie. Foarte grav e băiatul. El vine la noi la terapie și se bucură numai de faptul că are baie. Poate să-i facă mama lui baie, poate să-l urce cu liftul, nu își rupe spatele mama lui să-l pună în scaun, în pat.

Și numai pentru lucrul ăsta se bucură, un lucru care pentru noi e nimic: să poți face o baie, să poți să te plimbi pe afară. El stă la etajul 3, undeva într-un bloc. Nu poate aproape deloc să coboare, n-are baie. Și ce m-a întristat pe mine cel mai mult a fost că după ce a terminat terapia, ne-a sunat dacă nu îl primim măcar două zile pe săptămână, să poată să vină numai să facă duș. Să facă duș și să se plimbe pe aici. Pe mine asta m-a întristat foarte tare, fiindcă că mi se pare că toată lumea merită să ducă o viață decentă, chiar și în suferință. Cât mai ușoară și… mă iertați (n.r. – începe să plângă)”, a declarat Mihai Neșu, într-un interviu oferit pentru Euronews.

Fundația Neșu, în ajutorul persoanelor aflate în nevoie

În continuare, Mihai Neșu a transmis că se bucură mult mai mult de lucrurile în simple în viață, accidentul făcându-l să fie mult mai atent la dorințele celor din jur: „După accident, am ajuns să văd viața foarte simplu și să mă bucur de nimicuri. Orice lucru, dacă am fost de folos cuiva, mie îmi aduce o bucurie enormă”, a mai spus fostul fotbalist.

Fundația lui Mihai Neșu este situată la Oradea, iar costurile de construcție au fost estimate la 7 milioane de euro. Reformele făcute de Ilie Bolojan riscau să-l afecteze din nou pe Neșu, acesta urmând să achite taxe anuale de 36.000 de euro pentru spațiul asociației sale. Ulterior însă, premierul a revenit asupra măsurilor și a decis ca fostul internațional să nu fie supus unor taxe suplimentare.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
