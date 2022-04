Mihai Neșu, din nou în vestiarul FCSB-ului după 14 ani: „Îmi era dor de prietenii mei!”. Video

FANATIK l-a surprins pe Mihai Neșu în momentul în care fostul jucător al FCSB a ajuns la Arena Națională, unde va asista la meciul cu FC Voluntari.

Imagini emoționante cu Mihai Neșu pășind pentru prima oară pe cel mai mare stadion din România: „Îmi era dor de prietenii mei”

Mihai Neșu a stat de vorbă cu jurnaliștii înainte de meciul dintre FCSB și FC Voluntari și a făcut un apel către toți românii pentru a-l ajuta să își vadă visul împlinit: un centru de recuperare pentru copiii cu dizabilități.

„E prima oară pe stadion aici. Nu am mai fost niciodată pe Arena Națională. Mă bucur că am venit și chiar am venit special de la Oradea. Am întârziat două ore pe Valea Oltului. Am zis că vin direct la meci și abia apoi mă cazez, să nu pierd meciul.

Am vrut să vin neapărat, să mă întâlnesc cu Meme, cu băieții care mai sunt aici. Sunt bucuros și nerăbdător să mai văd și eu un meci. Nici la televizor nu am mai văzut. Îmi era dor să mă întâlnesc cu prietenii mei, nu neapărat de fotbal”.

Proiectul lui Mihai Neșu de la Oradea, afectat de războiul din Ucraina: „S-au scumpit foarte mult materialele”

Mihai Neșu se teme că va fi nevoit să oprească lucrările din lipsă de fonduri, deși acestea sunt extrem de înaintate:„Am adus și urnele de la fundație, mai strângem bani pentru proiectul nostru, așa că sperăm să fie bine. Merge bine, de-asta am și venit la București că trebuie să strângem bani pentru centru. S-au scumpit foarte mult materialele și ne-au dat un pic peste cap bugetul inițial.

Mai trebuie să strângem vreo două milioane de euro. Am zis că mai merge pe la o emisiune, ne mai întâlnim cu sponsori, ca să adunăm deficitul ăsta de buget. Aproape am ajuns la finisaje și nu vrem să oprim șantierul”.

Fundația Mihai Neșu cere ajutorul românilor prin vocea fostului fotbalist: „Ne bazăm foarte mult pe sprijinul oamenilor”

Mihai Neșu a mărturisit că fără ajutorul celor care au donat bani, acest proiect nu ar fi fost niciodată dus la capăt: „Avem și campania, orcine vrea să ne susțină, să ne trimită un SMS cu cuvântul „CRED” la 8844 și donează doi euro. Ne bazăm foarte mult pe sprijinul ăsta al oamenilor pentru campania asta.

Aproape din jumătate din ce am făcut până acum a fost din banii de la oamenii care au donat câte doi euro și sperăm în continuare să ne susțină să facem ceva frumos pentru copiii cu dizabilități”.

