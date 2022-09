Mihai Neșu, prezent la stadion înainte de FCSB – Anderlecht: „Mă duc în vestiar, nu i-am mai văzut demult!”. Video

Fanii veniți pe stadion l-au ovaționat pe Mihăiță Neșu atunci când l-au văzut venind, acesta rămânând în memoriile și sufletele fanilor „roș-albaștrilor”.

Mihai Neșu, prezent la stadion înainte de FCSB – Anderlecht

Mihai Neșu este prezent la stadion pentru meciul dintre , dezvăluind că va merge în vestiar pentru a-i încuraja pe jucători înaintea duelului din Conference League.

„Mă duc în vestiar, nu i-am văzut demult. 70 de minute cu West Ham am jucat de la egal la egal. Doar o neatenție a făcut să se schimbe scorul. Fundația merge bine și în ideea asta am venit aici.

Am cheltuit până acum 2.900.000 de euro și îi rugăm pe oameni în continuare să doneze doi euro la 8844, pentru a ajuta oameni cu probleme, care vin la noi la fundație”, a spus Mihăiță Neșu.

Nicolae Dică are încredere în echipa sa

la conferința de presă înaintea jocului cu Anderlecht și a spus că are încredere deplină în jucătorii săi: „Nu sunt sub presiune! Am calificat echipa în Conference după cinci ani de zile! Am susținerea patronului, am încredere că vom reuși să ducem echipa acolo unde îi este locul.

Eu sunt pozitiv, știu că lucrurile excepționale li se întâmplă oamenilor care nu renunță. Iar eu nu renunț! Nu știu de ce la noi se vorbește mereu despre dat afară după ce s-a reușit o performanță. Stați liniștiți!”.

„Atât timp cât am susținerea patronului, iar jucătorii pun în aplicare ceea ce le spun, am încredere că lucrurile vor merge bine.

Întâlnim un adversar foarte bun, o echipă care face un presing foarte sus, o echipă organizată, cu jucători ofensivi de calitate, de viteză. Sunt și jucători cu experiență… ne așteaptă o partidă foarte grea, dar e normal, jucăm în Europa și ne așteptăm la acest lucru.

Anderlecht joacă un 3-5-2 pe care-l cunoaștem. Cei de la Voluntari au jucat în același sistem. Și Lazio, atunci când am înfruntat-o, juca tot în acel sistem”, a mai spus Nicolae Dică.