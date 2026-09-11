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Mihai Neșu, declarație de dragoste față de FCSB: „Când e greu eşti alături, când e uşor sunt toţi”

Mihai Neșu nu se dezice de FCSB. Fostul jucător român le ține pumnii „roș-albaștrilor” după startul de sezon modest.
Mihai Dragomir
11.09.2026 | 05:45
Mihai Nesu declaratie de dragoste fata de FCSB Cand e greu esti alaturi cand e usor sunt toti
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Mihai Neșu, trup și suflet pentru FCSB. Foto: Colaj FANATIK.
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Mihai Neșu, deși și-a încheiat socotelile cu fotbalul de ani buni, este în continuare conectat la fenomen. Fostul jucător român a vorbit recent despre FCSB, despre care a declarat că o urmărește în continuare și o susține după perioada nefastă avută.

Mihai Neșu, mesaj din suflet pentru FCSB

Mihai Neșu, cel care a pus bazele unui loc dedicat copiilor și adulților care au nevoie de tratamente în Oradea, nu ratează meciurile de fotbal care se joacă, mai ales cele ale FCSB-ului. Fostul fundaș român a ajuns la vârsta de 43 de ani, însă o susține chiar și acum pe formația „roș-albastră”. El a subliniat legătura specială pe care încă o are cu MM Stoica și a spus că le este aproape în continuare elevilor lui Marius Baciu.

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„Da, eu sunt alături de ei și am rămas foarte bun prieten cu MM, dar și cu Cătălin Făiniș. Sunt alături de ei. Nu am urmărit foarte mult, am văzut că sezonul european au ieșit prematur și nici nu au un început bun de campionat. Sper din suflet, ca un suporter adevărat. Când e greu ești alături, când e ușor sunt toți”, a spus Mihai Neșu, potrivit Digi Sport.

Gestul superb făcut de FCSB chiar de ziua lui Mihai Neșu

Mihai Neșu a împlinit pe 19 februarie 2026 vârsta de 43 de ani. FCSB nu l-a uitat și a postat atunci un mesaj pe rețelele de socializare în care i-a urat „La mulți ani” fostului internațional. Însă bucureștenii nu s-au limitat la doar atât și și-au rugat suporterii să îi facă un cadou lui Mihai Neșu printr-o donație către fundația care îi poartă numele. Mihai Neșu a fost legitimat timp de 7 sezoane la FCSB, între anii 2001-2008, și a rămas o figură importantă în istoria clubului, dar mai ales pentru suporteri. În această perioadă fostul fundaș a bifat 112 meciuri și a reușit să marcheze un gol.

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Accidentarea gravă din mai 2011, la antrenamentul lui Utrecht, i-a pus capăt carierei de fotbalist. Acum, el primește lunar o pensie în valoare de doar 100 de euro în România. Statul olandez nu l-a uitat însă pe Mihai Neșu, căruia îi oferă lunar o pensie de 3.000 de euro, adică de 30 de ori peste venitul său din țară.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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