ADVERTISEMENT

Mihai Neșu, deși și-a încheiat socotelile cu fotbalul de ani buni, este în continuare conectat la fenomen. Fostul jucător român a vorbit recent despre FCSB, despre care a declarat că o urmărește în continuare și o susține după perioada nefastă avută.

Mihai Neșu, mesaj din suflet pentru FCSB

Mihai Neșu, cel care a pus bazele care au nevoie de tratamente în Oradea, nu ratează meciurile de fotbal care se joacă, mai ales cele ale FCSB-ului. Fostul fundaș român a ajuns la vârsta de 43 de ani, însă o susține chiar și acum pe formația „roș-albastră”. El a subliniat legătura specială pe care încă o are cu MM Stoica și a spus că le este aproape în continuare elevilor lui Marius Baciu.

ADVERTISEMENT

„Da, eu sunt alături de ei și am rămas foarte bun prieten cu MM, dar și cu Cătălin Făiniș. Sunt alături de ei. Nu am urmărit foarte mult, am văzut că sezonul european au ieșit prematur și nici nu au un început bun de campionat. Sper din suflet, ca un suporter adevărat. Când e greu ești alături, când e ușor sunt toți”, a spus Mihai Neșu, potrivit

Gestul superb făcut de FCSB chiar de ziua lui Mihai Neșu

Mihai Neșu a împlinit pe 19 februarie 2026 vârsta de 43 de ani. FCSB nu l-a uitat și a postat atunci un mesaj pe rețelele de socializare în care i-a urat „La mulți ani” fostului internațional. Însă bucureștenii nu s-au limitat la doar atât și printr-o donație către fundația care îi poartă numele. Mihai Neșu a fost legitimat timp de 7 sezoane la FCSB, între anii 2001-2008, și a rămas o figură importantă în istoria clubului, dar mai ales pentru suporteri. În această perioadă fostul fundaș a bifat 112 meciuri și a reușit să marcheze un gol.

ADVERTISEMENT

Accidentarea gravă din mai 2011, la antrenamentul lui Utrecht, i-a pus capăt carierei de fotbalist. Acum, el primește lunar o pensie în valoare de doar 100 de euro în România. Statul olandez nu l-a uitat însă pe Mihai Neșu, căruia îi oferă lunar o pensie de 3.000 de euro, adică de 30 de ori peste venitul său din țară.

ADVERTISEMENT